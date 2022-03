Nga-Ukraine: Phương Tây còn có thể áp đặt biện pháp trừng phạt nào với Nga?

42 phút trước

"Chúng tôi hiện đang ở nấc thứ bảy hoặc tám trong số 10 bậc thang leo thang," Emily Kilcrease, thành viên cấp cao và là giám đốc của Chương trình Năng lượng, Kinh tế và An ninh tại Washington think tank, Center for New American Security, nói. "Chắc chắn vẫn còn có thể thắt chặt."