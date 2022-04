Góc tối người giàu: Tỉ phú phương Tây và bất công xã hội

13 phút trước

Trong sách mới ra, "Davos Man: How the Billionaire Devoured the World", Peter S. Goodman cho rằng sự giàu có là một mối đe dọa quá lớn đối với nền dân chủ ở Mỹ và phương Tây.