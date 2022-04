Trung Quốc muốn hàn gắn với tám nước Trung và Đông Âu dù có căng thẳng về Nga

25 phút trước

Bà Hoắc Ngọc Trân (霍玉珍 - Huo Yuzhen), người có bằng tiến sĩ ở CH Czech và thạo tiếng Tiệp, là Đại diện Đặc biệt về Hợp tác của Trung Quốc với các quốc gia Trung, Đông Âu (Special Representative for Cooperation between China and the CEECs).