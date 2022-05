Sri Lanka, lần đầu tiên trong lịch sử, bị vỡ nợ

26 phút trước

Nền kinh tế Sri Lanka đã bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch, do giá năng lượng tăng và do áp dụng các bước cắt giảm thuế nhằm đáp ứng chủ nghĩa dân túy.