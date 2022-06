Kinh tế VN: GDP quý II 'tăng cao nhất trong 10 năm' và cảnh báo lạm phát

57 phút trước

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam từ tháng 4 đến tháng 6/2022 tăng 7,72%, cao hơn so với mức tăng 5,05% của quý đầu năm, và là mốc cao nhất kể từ năm 2011, Tổng cục Thống kê cho biết.

Trong nửa đầu năm 2022, GDP tăng 6,42%, cao hơn so với mức tăng trưởng 2,04% cùng kỳ năm ngoái.

"Đây là mức tăng trưởng khá cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới, đồng thời ổn định kinh tế vĩ mô vẫn được duy trì", theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Thống kê công bố.

Xuất khẩu trong giai đoạn 6 tháng đầu năm đã tăng 17,3% so với năm ngoái, đạt 185,94 tỷ USD, trong khi sản xuất công nghiệp tăng 8,7%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 6 tăng 3,37% so với năm 2021, nguyên nhân là do giá thực phẩm và năng lượng tăng cao. Chi phí vận chuyển tăng 21,4% so với cùng kỳ năm ngoái.