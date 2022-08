Việt Nam: Công nhân của Samsung chịu ảnh hưởng vì sức mua toàn cầu giảm

Samsung Electronics Co Ltd đã cắt giảm quy mô sản xuất ở Việt Nam trong bối cảnh các nhà bán lẻ và kho hàng phải vật lộn với lượng hàng tồn kho tăng cao do sức mua của người tiêu dùng trên toàn cầu giảm, theo Reuters.