Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Hệ thống ngân hàng đóng vai trò huyết mạch'

Thủ tướng Chính gửi ra thông điệp có tính trấn an doanh nghiệp trong bối cảnh hàng loạt các vụ án kinh tế.

Thông báo của NHNN nói hoạt động của Ngân hàng SCB nay được thực hiện dưới sự kiểm soát của NHNN, cơ quan sẽ "lựa chọn, chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ các ngân hàng thương mại nhà nước nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp cần thiết để ngân hàng SCB hoạt động an toàn, lành mạnh".

Điểm gây chú ý trong những ngày qua là việc một vài báo Việt Nam đăng tin và gỡ tin về cái chết của bà Nguyễn Phương Hồng (sinh năm 1984), thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng SCB, đồng thời là trợ lý Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tử vong sau khi bị công an bắt giam.

Bản cáo phó được in xuất hiện trên mạng xã hội có dấu hiệu sửa ngày mất.

Theo cáo phó của gia đình, ông Thành mất lúc 22 giờ 50 phút ngày 6/10/2022. Tờ Thanh Niên đăng hình xe công an có mặt khám xét nơi ở của bà Trương Mỹ Lan lúc 1 giờ sáng ngày 7/10. Tức là việc ông Thành qua đời xảy ra chỉ tầm 2 giờ trước khi bà Lan bị bắt.

"Không để hiển thị trên nổi bật trang chủ đối với báo điện tử, nhất báo in, không đăng trên nền tảng mạng xã hội; kiểm soát bình luận, tránh ảnh hưởng đến niềm tin của người dân, đến ổn định hệ thống ngân hàng," một điện thư viết.

Một điện thư khác thông báo rằng "Liên quan đến hoạt động điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty An Đông và các doanh nghiệp, tổ chức, bị can Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm, người liên quan, ca tử vong..., đề nghị báo chí chấp hành nghiêm kỷ luật thông tin.

"Chỉ đăng thông tin chính thức của Bộ Công an. Tuyệt đối không đăng phát những tin gây đồn đoán, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình điều tra, xử lý của cơ quan có thẩm quyền".

Cho tới nay, nhà chức trách Việt Nam chưa đưa ra lời giải thích nào về cái chết bí ẩn của bà Nguyễn Phương Hồng, thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng SCB tử vong sau khi bị công an bắt giam.

Truyền thông trong nước đăng hình Người phát ngôn Bộ Công an Tô Ân Xô ở Cuba đứng cùng Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an thăm chính thức nước Cộng hòa Cuba từ ngày 12-14/10.