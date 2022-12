Mỹ tiếp tục thẳng tay với chip Trung Quốc, đưa YMTC vào danh sách đen

YMTC, từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của chính phủ Mỹ, và nay đã được thêm vào danh sách vì lo ngại rằng nó có thể chuyển hướng công nghệ Mỹ sang những gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc vốn đã bị liệt vào danh sách đen trước đó là Huawei Technologies Co Ltd [RIC:RIC:HWT.UL] và Hikvision (002415.SZ).

Khi chính phủ Trung Quốc tìm cách dỡ bỏ các rào cản giữa lĩnh vực quân sự và dân sự, "Lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ đòi hỏi chúng tôi phải hành động dứt khoát để không cho phép họ tiếp cận các công nghệ tiên tiến", Trợ lý Bộ trưởng Thương mại phụ trách Quản lý Xuất khẩu Thea Kendler cho biết trong một tuyên bố.

Điều này cũng diễn ra khi Quốc hội chuẩn bị hoàn thành luật cấm chính phủ Hoa Kỳ mua các sản phẩm có chứa chất bán dẫn do YMTC, nhà sản xuất chip bộ nhớ Trung Quốc CXMT hoặc nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc SMIC sản xuất.

Bộ Thương mại Mỹ hôm thứ Năm cũng nhắm mục tiêu vào chín công ty Trung Quốc bị cáo buộc tìm cách hỗ trợ hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc, bao gồm Shanghai Micro Electronics Equipment Group Co Ltd (SMEE), công ty in thạch bản duy nhất của Trung Quốc.