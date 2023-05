Ai cũng muốn kiểm soát Big Tech và mạng xã hội nhưng có làm nổi?

Ai cũng muốn kiểm soát Big Tech và mạng xã hội nhưng có làm nổi?

một giờ trước

Nhưng các nỗ lực này, như câu chuyện của mạng Lotus, ra mắt rầm rộ năm 2019, trở thành hiện tượng "sống mòn" năm 2022, theo c ác báo VN .

Pháp và EU muốn gì?

Nhưng phải đến tháng 4/2022, khi Pháp làm Chủ tịch luân phiên của EU, khối này mới đề xuất ra được Luật Dịch vụ kỹ thuật số (The Digital Services Act-DSA) cho tất cả các nước thành viên.

Một quảng cáo của Lotus, mạng xã hội Made in Vietnam, hồi mới ra mắt năm 2019. Sang tới năm 2022 mạng bị coi là "sống mòn" vì thua các nền tảng ngoại như Facebook

Tạo ra mạng của chính mình?

Doanh thu bao nhiêu, đếm bằng cách nào?

Trong cuộc thi ca nhạc Eurovision năm nay tại Liverpool, các báo Anh cho hay TikTok của TQ là "nền tảng thống trị" với cả ban tổ chức và người xem, nhất là giới trẻ, bất chấp ý muốn của Anh và EU yêu cầu cấm quan chức nhà nước dùng TikTok vì "an toàn mạng" cũng chẳng thể nào làm gì được.

Anh và Mỹ muốn kiểm soát?

Một lý do là phe thiên tả coi Big Tech tạo ra "bất bình đẳng" trong cạnh tranh.

Chính phủ Mỹ đã soạn ra Luật về Sáng tạo và Sự lựa chọn ( American Innovation and Choice Online Act- AICOA) nhưng gặp bế tắc ở Quốc hội.

Các ý kiến phản biện

Raphael Reims viết trên trang của Trường Kinh tế Luân Đôn (LSE), trong bài " Can competition law rein in Big Tech? " rằng các luật nhằm siết chặt kiểm soát của Big Tech đều vấp phải ba vấn đề cơ bản.

Tình hình thực tiễn lại như William Schwatz viết trong bài " The EU's Digital Services Act Confronts Silicon Valley" (15/03/2023), EU một mặt dọa phạt nặng các đại gia công nghệ, mặt khác lại muốn lôi kéo họ vào hợp tác để phát triển ngành truyền thông, thông tin châu Âu.

Theo ông Schwatz thì các luật của EU nhằm quản trị không gian mạng về mặt nào đó cũng có ích, giúp cho mạng toàn cầu an toàn hơn, dân chủ hơn, nhưng để làm được điều đó, EU cần hợp tác hơn là trấn áp các Big Tech.

Trong cuộc vận động tranh cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020, các ứng viên Dân chủ có tuổi, Elizabeth Warren và Bernie Sanders đều coi Big Tech là "quá to, quá xấu" và nêu khẩu hiệu "đập vỡ chúng" (break them up).