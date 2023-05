Giá điện, khí đốt ở EU và Anh đều giảm, hết phụ thuộc nguồn của Nga

một giờ trước

Trong những tuần qua, giá năng lượng ở một số quốc gia châu Âu "giảm xuống âm" ( dip into negative values - The Guardian ), tạo ra các tựa đề khá giật gân trên cả báo chí Việt Nam.

Thông cáo báo chí 'Blow for Putin as UK marks one year free from Russian gas' đăng trên trang UK Parliament (23/05/2023) trích số liệu công bố cùng ngày cho thấy Anh đã không nhập khí đốt gì từ Nga trong 12 tháng liền, tính đến hết tháng 3/2023. Đây là một thất bại (nguyên văn: blow-cú đánh) vào Vladimir Putin, Nghị viện Anh cho biết.