Xóa thơ vì người quá cố 'phân biệt chủng tộc'

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Thơ Kipling bị che phủ bằng một bài thơ khác

Thơ của Rudyard Kipling, nhà văn Anh đoạt giải Nobel Văn học đầu thế kỷ 20 bị phủ bằng thơ khác trong Hội Sinh viên tại ĐH Manchester.

Ban chấp hành mới của Hội Sinh viên trường Manchester coi ông Kipling là kẻ 'phân biệt chủng tộc'.

Năm 1907, ông là nhà văn viết tiếng Anh đầu tiên nhận Nobel Văn học.

Bài thơ năm 1895 của ông được vẽ trên tường của tòa nhà mới là trụ sở Hội Sinh viên.

Nhưng các lãnh đạo Hội đã xóa nó đi và thay bằng một bài thơ của Maya Angelou.

Riddi Viswanathan, người phụ trách chính sách đa dạng sắc tộc của Hội cho hay các thành viên Ban chấp hành coi ông Kipling "lệch lạc với các giá trị" về văn hóa thời nay.

Điển hình là bài thơ 'The White Man's Burden' (Gánh nặng của người đàn ông da trắng), theo nữ sinh viên này.

Hơi thô bạo?

Nhưng ông Jan Montefiore, giáo sư đã hồi hưu chuyên về văn học thế kỷ 20 ở ĐH Kent được BBC News trích lời nói hành động của Hội Sinh viên ĐH Manchester là "thô bạo và quá đơn giản khi họ coi Kipling là kẻ phân biệt chủng tộc".

Sinh năm 1865 ở Ấn Độ trong gia đình người Anh sang làm việc tại thuộc địa, Joseph Rudyard Kipling là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng với các truyện trẻ em.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Sinh năm 1865 ở Ấn Độ, Joseph Rudyard Kipling là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng với các truyện trẻ em

Ông qua đời ở London năm 1936.

The Jungle Book (Truyện Rừng Xanh, 1894), The Second Jungle Book (Truyện Rừng Xanh Thứ Hai, 1895), Just So Stories (Các truyện như thế, 1902), Puck of Pook's Hill (Ngọn Đồi của Pook, 1906) đưa ông đến với hàng triệu người đọc ở mọi lứa tuổi trên toàn thế giới.

Hiện tại Anh Quốc và một số nước Phương Tây đang có phong trào xóa tên, đòi lật đổ tượng đài của một số danh nhân mà các nhóm vận động cho là "không phù hợp".

Hồi 2016, Đại học Oxford đã quyết định vẫn giữ tượng Cecil Rhodes ở trường Oriel College dù có một phòng trào đòi dẹp tượng.

Nhóm vận động 'Rhodes Must Fall' hoặt động cả ở Anh và châu Phi cho rằng ông Cecil Rhodes (1853-1902), cựu lãnh đạo thực dân Anh ở Rhodesia (sau là Zimbabwe) là người tiêu biểu cho ý thức hệ phân biệt chủng tộc.

Sang năm 2017, báo Anh đăng tin Joshua Nott, người tham gia phong trào hạ bệ Cecil Rhodes ở Đại học Cape Town, Nam Phi, đã nhận học bổng mang tên ông Rhodes trị giá 40 nghìn bảng để sang Oxford du học.

