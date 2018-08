Phụ nữ 'cần biết rủi ro của việc đông trứng'

Bản quyền hình ảnh Science Photo Library

Những phụ nữ muốn đông trữ trứng cần nhận biết về "tỷ lệ thành công tương đối thấp" khi thụ thai, một chuyên gia phụ khoa hàng đầu cho biết.

Vì ngày càng nhiều phụ nữ đông lạnh trứng sau tuổi 35 và cơ hội thụ thai thành công giảm đi, Giáo sư Adam Balen thuộc Trường Đại học Sản khoa và Phụ khoa Hoàng gia Anh, cho biết: "Đông lạnh trứng không đảm bảo là sẽ có con."

Tuy nhiên, Tiến sỹ Jara Ben Nagi, từ Trung tâm Sức khỏe Sinh sản và Gien di truyền, lại cho rằng đông trứng có thể giúp các phụ nữ độc thân chờ đợi cho tới khi họ gặp được người bạn đời tâm đầu ý hợp mới có con.

Bà nói phụ nữ không nên bị áp lực phải có bạn đời chỉ để có bầu.

Hai nhóm chuyên gia đang tranh luận lợi ích và rủi ro gắn với việc đông lạnh trứng và phương pháp sinh con trong ống nghiệm cho phụ nữ ở độ tuổi gần 40 trên tạp chí: Nhật ký quốc tế về Sản khoa và Phụ khoa. (BJOG: An International Journal Of Obstetrics And Gynaecology).

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Một phụ nữ xem kết quả que thử thai

'Bị trừng phạt với tình trạng vô sinh'

GS Balen, Đại học Sản khoa và Phụ khoa Hoàng gia Anh, nói: "Tỷ lệ thành công cho phương pháp đông trứng đã cải thiện đáng kể trong những năm qua, tạo cơ hội cho phụ nữ đông trữ trứng vì những lý do xã hội nếu họ chưa sẵn sàng có con.

"Mặc dù những lựa chọn của phụ nữ phải được hỗ trợ, họ cần phải biết là tỷ lệ thành công tương đối thấp, chi phí cao và các tác dụng phụ.

"Phụ nữ cũng phải được biết rằng ở Anh, giới hạn thời gian đông trứng cho lý do xã hội [không phải sức khỏe] hiện nay là 10 năm."

Ông cũng cảnh báo rằng phụ nữ phải đi khám chuyên gia sức khỏe sinh sản và chọn một phòng khám có kinh nghiệm. Ông nói thêm thời gian tốt nhất để đông trữ trứng cho phụ nữ là ở độ tuổi ngoài 20, và chắc chắn là dưới tuổi 37.

Bản quyền hình ảnh The Washington Post/Getty Images Image caption Phụ nữ tham dự một 'tiệc đông trứng' để nghe về phương pháp đông trữ trứng thủy tinh hóa ở Beverly Hills, California, Mỹ. (Hình chụp hồi 2015).

Điều gì khiến người mẹ phải 'mang nặng, đẻ đau'?

Ba chuyện không tưởng khi mang thai

Đức lo ngại tình trạng mang thai để xin ở lại

Tuy nhiên, TS Ben Nagi, từ Trung tâm Trung tâm Sức khỏe Sinh sản và Gien, và các đồng nghiệp của bà lại tranh luận rằng việc đông lạnh trứng cho phụ nữ độc thân có nhiều thời gian hơn để tìm bạn đời và cho họ có hy vọng ở thời điểm mà khả năng thụ thai của họ suy giảm.

Nhóm này chỉ ra rằng trong một nghiên cứu về 1382 phụ nữ đã thực hiện đông lạnh trứng, 120 người dùng trứng của mình sau một khoảng thời gian trung bình là hơn hai năm. 45 trong số 95 phụ nữ độc thân lúc đó đã dùng trứng sau khi họ có bạn đời.

Phụ nữ không nên bị trừng phạt với tình trạng vô sinh chỉ vì họ không tìm được bạn đời. Họ cũng không nên bị áp lực phải có mối quan hệ chỉ vì hoạt động giảm sút của buồng trứng TS Ben Nagi, Trung tâm Trung tâm Sức khỏe Sinh sản và Gien, Anh Quốc

Họ nói thêm rằng tỷ lệ sinh tồn của trứng đông lạnh với phương pháp thủy tinh hóa (vitrification) là 85%, và tỷ lệ có thai là 27% - không mấy khác so với tỷ lệ thành công của phương pháp thụ thai trong ống nghiệm cho phụ nữ độ tuổi từ 35 đến 37.

Nhóm này nói: "Phụ nữ không nên bị trừng phạt với tình trạng vô sinh chỉ vì họ không tìm được bạn đời. Họ cũng không nên bị áp lực phải có mối quan hệ chỉ vì hoạt động giảm sút của buồng trứng".

Tại Việt Nam, vào cuối tháng 3/2017, em bé đầu tiên sinh ra nhờ kỹ thuật đông lạnh trứng thủy tinh hóa đã ra đời tại Bệnh viện Bưu điện Hà Nội, theo truyền thông trong nước.

Bé gái nặng 3,3 kg là con của chị Đỗ Hoài Thu, khi đó 37 tuổi, từ Hà Nam.

Nhiều bệnh viện và các trung tâm hỗ trợ sinh sản có dịch vụ đông trữ trứng cho phụ nữ.

Tại TP HCM, chi phí cho lần đầu tiên lưu trữ trứng được đưa tin là vào khoảng 50 triệu đồng, sau đó khách hàng phải trả chi phí lưu trữ trứng hàng năm.

Bản quyền hình ảnh BSIP/Getty Images Image caption Có ý kiến của các chuyên ra cho rằng đông trữ trứng có thể giúp các phụ nữ độc thân có con muộn hơn khi họ tìm được bạn đời hợp ý.

TS Timothy Bracewell-Milnes từ Đại học Imperial College London, và các đồng nghiệp từ Bệnh viện Chelsea and Westminster ở London, cảnh báo rằng đa số phụ nữ chỉ thực hiện các biện pháp bảo tồn khả năng có con khi đã quá muộn.

Họ nói các biện pháp này thường được thực hiện như "nỗ lực cuối cùng" thay vì có sự lựa chọn có kế hoạch với đầy đủ thông tin khi họ ở độ tuổi ngoài đến giữa 30.

Theo nhóm này, nghiên cứu cho thấy người trẻ tuổi không biết về giới hạn của chức năng sinh sản nữ và thường "đánh giá quá cao" tỷ lệ đông lạnh trứng thành công khi họ muốn có thai sau này.

"Đông trữ trứng một cách gián tiếp khuyến khích phụ nữ có con muộn hơn, và điều này kéo theo rủi ro cao hơn rất nhiều về biến cố khi mang thai," nhóm nghiên cứu nói.

Đối với những phụ nữ gần 40, cần có 30 trứng đông lạnh để có khả năng thụ thai cao hơn.

Điều này đòi hỏi phải có ba chu kỳ kích thích buồng trứng, và có chi phí khoảng 15.000 bảng Anh (khoảng 450 triệu đồng). Ngoài ra phụ nữ còn phải trả phí trữ đông từ 200-400 bàng/năm và các chi phí khác khi họ sử dụng trứng đông lạnh.

Họ đồng ý đông lạnh trứng phải được coi là giải pháp cho các phụ nữ độc thân ở tuổi giữa và cuối 30, những người "chấp nhận chi phí cao và tỷ lệ thành công thấp, nhưng họ phải được cung cấp thông tin chính xác và cân bằng về độ an toàn và khả năng thành công".

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đồng ý rằng phụ nữ cần phải được biết tất cả các thông tin cần thiết để có quyết định dựa trên hiểu biết đầy đủ.