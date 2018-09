Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Sự phát triển của Internet di động đã khiến thời gian đi lại kéo dài ngày làm việc

Theo các nhà nghiên cứu, thời gian đến và rời sở mà người đi làm đọc và trả lời email nên được tính là một phần của ngày làm việc.

Sự có mặt của Wi-Fi trên các phương tiện di chuyển công cộng như xe lửa và sự lan rộng của điện thoại di động đã kéo dài ngày làm việc, một nghiên cứu từ University of the West of England cho biết.

Nghiên cứu trên quan sát 5.000 hành khách trên các tuyến xe lửa đi vào London trước bối cảnh wi-fi trở nên sẵn có hơn.

"Tôi là một người mẹ bận rộn và tôi dựa vào thời gian [đi lại] đó", một hành khách nói với các nhà nghiên cứu.

"Việc có thể hoàn thành công việc trên tàu là điều thực sự quan trọng đối với tâm trí bình thản của tôi ," bà nói, trên tuyến từ Aylesbury đến Luân Đôn.

Không bao giờ tắt

Nghiên cứu, được trình bày tại Hội Địa lý Hoàng gia hôm thứ Năm, cho thấy 54% người đi làm sử dụng Wi-Fi trên tàu để gửi email liên quan đến việc sở.

Những người trên đường đi làm dùng thời gian ngồi xe để bắt kịp với các email được gửi trước ngày - trong khi những người trên chuyến về nhà thì kết thúc công việc không hoàn thành kịp trong giờ làm việc bình thường.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Liệu trả lời email trước và sau giờ làm việc có gây tổn hại cân bằng giữa công việc và cuộc sống?

"Đây đằng nào cũng là thời gian chết, vì vậy nó cho phép tôi làm xong những việc cần làm mà không phải làm việc sở ở nhà vào buổi tối," một hành khách trên tuyến London đến Birmingham nói.

Nghiên cứu này tìm hiểu về tác động của Wifi miễn phí đang được nâng cấp trên tuyến London đến Birmingham và London đến các tuyến Aylesbury.

Kết qủa nghiên cứu cho thấy khi tốc độ truy cập internet được cải thiện, nó đưa mang đến lợi ích nới rộng giờ làm việc cho người sử dụng máy tính xách tay và điện thoại di động.

Đối với các bậc cha mẹ, tốc độ cao hơn của Wifi công cộng được xem như là một "chuyển tiếp", nơi họ chuyển vai trò từ một phần tử của gia đình sang một môi trường làm việc.

Có nhiều người đi làm khác thích điều kiện có thể làm được việc khi đi du lịch.

"Hơn bất cứ điều gì khác, phần lớn thời gian đó cho tôi một lựa chọn, bạn biết đấy, lo cho xong công việc sở trong ngày, và rồi để công việc qua một bên, tạo sự thư giãn khi về đến nhà," một hành khách trên tuyến London đến Birmingham nói.

Cân bằng cuộc sống và công việc

Nhưng những khám phá này đặt ra câu hỏi về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống - và liệu việc kéo dài ngày làm việc có lành mạnh cho những người thường xuyên trả lời email ngoài giờ làm việc hay không.

Nếu thời gian đi lại đã trở thành một phần của công việc, nó có nên được công nhận là một phần của giờ làm việc không?

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Mọi người có nên bị kỳ vọng là phài xem email sở ngoài giờ làm việc không?

Nhà nghiên cứu Tiến sĩ Juliet Jain cho biết điện thoại thông minh và việc truy cập internet ở đâu cũng được đã "làm mờ ranh giới" giữa công việc và cuộc sống gia đình - và điều này bây giờ được áp dụng cho hành trình đi làm.

"Chúng ta tính thời gian đó như thế nào? Văn hóa nơi làm việc có cần phải thay đổi không?" bà đặt câu hỏi.

Thay vì công nghệ giúp mọi người linh hoạt hơn khi làm việc, nghiên cứu này cho thấy rằng mọi người làm việc thêm giờ ngoài thời gian chính thức của họ ở văn phòng.

"Thực sự là có một thách thức trong việc quyết định xem cái gì được gọi là làm việc", tiến sĩ Jain, từ Trung tâm Giao thông và Xã hội của University of the West of England nói.

Tính thời gian di chuyển như thời gian làm việc có thể "giảm bớt áp lực đi lại vào giờ cao điểm", bà nói, cho phép nhân viên được đến sở theo một thời khoá biểu uyển chuyển hơn.

Nhưng tiến sĩ Jain nói điều đó cũng có nghĩa là chủ nhân hay sếp sẽ muốn "giám sát và có tính toán hơn" về cách thức nhân viên dùng thời gian di chuyển như thế nào trước khi đến bàn làm việc của họ.

Giới lãnh đạo doanh nghiệp nhận ra những khó khăn trong việc thiết lập ranh giới giữa email của sở và công nghệ di động - và cảnh báo rằng điều này có thể làm hỏng năng suất nếu nhân viên lúc nào cũng chúi mũi vào công việc.

"Sự linh hoạt ngày càng tăng này có khả năng thay đổi hoàn toàn sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, trong chiều hướng tốt hơn - nhưng nó cũng mở cửa cho sự căng thẳng và giảm năng suất", Jamie Kerr, của Institute of Directors nhận định.

"Với khái niệm về việc bấm thẻ vào đầu ngày và bấm thẻ ra cuối ngày không còn đơn giản, xác định lúc nào là lúc giải trí bắt đầu và công việc kết thúc sẽ là điều quan trọng cho cả giới chủ nhân và người làm việc, và uông là một nhiệm vụ phức tạp cho các nhà quản lý."