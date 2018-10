Cambridge muốn xé nhỏ tour du lịch TQ

Cambridge, thành phố đại học nổi tiếng ở Anh muốn các tour du lịch Trung Quốc trên 50 người không nên đi cùng nhau vì 'chật phố'.

Image caption Đi thuyền gỗ trên sông Cam là một thú vui của nhiều du khách

Cơ quan quảng bá du lịch 'Visit Cambridge and Beyond' đang đề nghị các tour du lịch đưa khách Trung Quốc tới thành phố nên chia thành những toán nhỏ hơn.

Họ phàn nàn rằng các tour đông người "làm những phố nhỏ kẹt cứng không ai qua lại được".

Theo báo The Guardian (13/10/2018), CEO của cơ quan quảng bá du lịch Cambridge, bà Emma Thornton nói thành phố đang nghiên cứu một kế hoạch bắt các tour phải chia nhỏ ra.

"Nhiều du khách, nhất là người từ Trung Quốc, thường đi cùng nhau thành các nhóm đông đảo, có khi 50 người."

Theo bà Thornton, điều này "gây lo ngại cho những người dân sinh sống, làm việc trong thành phố, ảnh hưởng đến sinh hoạt của họ ngay trong trung tâm".

Sau đó, bà Thornton có đổi cách nói, và phát biểu rằng cơ quan du lịch Cambridge "hoan nghênh người đến từ mọi quốc gia".

Image caption Du khách châu Á mà nhiều người là từ TQ

Tuy thế, ý kiến của bà rằng thành phố muốn "tác động đến hành vi ứng xử" của du khách, và không nên để một nhóm 50 người chắn cả King's College, được cho là nhắm vào du khách Trung Quốc.

Theo các báo Anh, ngoài chuyện thăm thành phố Cambridge, du khách Trung Quốc còn thường đến trường King's College, có từ thế kỷ 15 để xem một cái cây.

Image caption Bài thơ chữ Hán 'Tái Biệt Khang Kiều' của Từ Chí Ma nằm trong khuôn viên King's College

Cây này nổi tiếng vì có một sinh viên Trung Quốc là Từ Chí Ma (Xu Zhimoi, tử nạn năm 1931) viết bài thơ trên đá ở gốc cây từ hồi đầu thế kỷ 20.

Người Trung Quốc gọi Cambridge là Khang Kiều, và bài thơ Tái Biệt Khang Kiều (Say Goodbye to Cambridge Again) đã được phổ nhạc và dịch ra tiếng Anh.

Tuy nhiên, thời Từ Chí Ma sang Anh thì người Trung Quốc ở nước này rất ít, và đa số là trí thức, khác với thời đại du lịch đại chúng ngàynay.

