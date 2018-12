Đảng Cộng sản TQ bị kêu gọi 'đừng vào buồng ngủ'

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Tem với hình con giống cho năm 2019: năm con heo tạo thành 'gia đình hạnh phúc'

Một nữ nhà báo ở Trung Quốc phản đối Đảng Cộng sản can thiệp vào chuyện sinh đẻ của dân bằng cách biện pháp nặng tay và tuyên truyền quá lố.

Vì sinh suất ở Trung Quốc giảm sau nhiều năm áp dụng chính sách một con, khiến chính quyền đang tìm cách đảo ngược xu thế dân số già nhanh và thiếu trẻ.

Nhưng cô Audrey Jiajia Li, nhà báo tự do ở Quảng Châu, viết trên báo The Guardian tại Anh hôm 29/11/2018 rằng giới trẻ Trung Quốc "không nghe theo" cách khuyến khích sinh đẻ như thế.

Theo nhà báo (sinh năm 1983, thuộc thế hệ một con), nhiều đô thị Trung Quốc không chỉ bỏ chính sách sinh một con có từ thời Đặng Tiểu Bình, mà còn đang làm ngược lại.

Chính quyền cấm hoặc gây khó khăn cho việc nạo phá thai.

Có nơi phụ nữ cần ba chữ ký khác nhau mới được phá thai.

Quan chức Trung Quốc cũng gây khó dễ cho các vụ đôi trẻ ly hôn, với ý nghĩ buộc họ sống với nhau thì dễ sinh con hơn là buộc các công dân độc thân hoặc ly thân.

Chính quyền cũng hô hào mỗi gia đình nay cần sinh tới ba con, đi kèm cách khuyến khích về thuế và tiền là chế độ phạt nhà nào sinh ít con hơn 'tiêu chuẩn'.

Công tác này được tiến hành đã vài năm qua nhưng không đem lại kết quả, theo Audrey Jiaja Li trong bài 'Can the Communist party get out of China's bedrooms now, please?'

"Cục Thống kê TQ cho hay trong năm 2016 chỉ có 17,9 triệu bé ra đời, thấp bằng một nửa con số trông đợi.

Sang năm 2017, con số còn thấp hơn: 17,2 triệu."

Ở một tỉnh của Trung Quốc, phụ nữ có mang tới 14 tuần cần ba chữ ký của ba bác sỹ mới được phá thai Audrey Jiaja Li

Tuyên truyền cũng là cách chính quyền Trung Quốc đang làm để khuyến khích sinh sản.

"Tem bưu điện cho năm Hợi 2019 có hình hai con heo to và ba chú heo con."

"Hồi năm Khỉ thì tem bưu điện là hình khỉ bố, khỉ mẹ và hai khỉ con."

Nhưng con số đó tăng lên vì chính sách hai con thay cho chính sách 'Mỗi gia đình chỉ nên có một con".

Nhưng nay thì ba con mới là đạt yêu cầu.

Bản quyền hình ảnh China News Service Image caption Năm Khỉ với hình tem bố mẹ khỉ ôm hai con nhỏ

Audrey Jiaja Li viết, "nhưng chúng tôi không phải heo và khỉ. Là thế hệ con một, chúng tôi tôn trọng quyền cá nhân của mình hơn ai hết - gồm cả quyền hôn nhân, hoặc nếu cần thì ly hôn, và quyền có bao nhiêu con chúng tôi muốn, hoặc không có con cũng không sao..."

Theo BBC Monitoring, từ 2017, Trung Quốc đã nới lỏng chính sách một con để ra chính sách hai con.

Sang năm 2018, báo Trung Quốc ca ngợi hình mẫu gia đình hạnh phúc là đông vui sum vầy với năm con heo để đón 2019.

