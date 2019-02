Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Hình minh họa

10 tháng trước, Jessica đã rất mong muốn có con. Sau một loạt các mối quan hệ thất bại, cô gái trên 30 tuổi này thử một cách tiếp cận hoàn toàn mới: đăng một quảng cáo lên mạng. Và kết quả hóa ra còn tốt hơn cô mong đợi.

"Tìm người giúp có thai," dòng quảng cáo viết.

"Tôi ở tuổi 30 và đã bỏ ý định đi tìm tình yêu đích thực. Tôi muốn có con."

Quảng cáo này đã được đăng trên Craigslist, một trang web thường để bán đồ cũ.

Đối tượng phù hợp cần phải cao trên 175cm, dưới 40 tuổi và phải chấp nhận trải qua kiểm tra STD.

Đối tượng cũng sẽ được yêu cầu "phải quan hệ tình dục thường xuyên trong vài ngày".

Jessica không thấy ngại ngùng gì về cách tiếp cận rất kinh doanh của mình.

"Ông bà chúng ta đã không dành nhiều năm sống chung và cùng đi xem phim," cô nói.

"Tạo dựng một gia đình là mục tiêu chính trong hôn nhân của họ."

Cô cũng đã chứng kiến nhiều người bạn của mình kết hôn sau khi "yêu điên cuồng", chỉ để chia tay sau đó vì những trận cãi vã nảy lửa.

"Tôi quyết định tôi có thể hy sinh ước muốn một tình yêu đích thực, miễn là con tôi có người cha người mẹ yêu thương và chăm sóc nó," Jessica nói.

Cô đã đăng quảng cáo của mình trên Craigslist trong khi ngồi trên chiếc xe buýt từ nhà ở vùng ngoại ô vào trung tâm Luân Đôn - và khi đến Oxford Street, cô đã nhận được ngay một số phản hồi.

Và Jessica lấy hẹn với đối tượng triển vọng nhất vào ngay đêm hôm đó.

Một năm trước, Jessica đã có một mối quan hệ lâu năm với David. Giống như cô, David cũng muốn có con ... nhưng chưa muốn ngay.

"Anh ta sống không mục đích. Anh ta muốn đợi cho đến khi anh ta cảm thấy tốt hơn về cuộc sống và sự nghiệp của mình. Và tôi chỉ nghĩ, 'Thôi nào!'" Jessica nói.

Jessica đã muốn có con từ khi cô 30 tuổi và ghen tị với những người bạn bắt đầu lập gia đình. Và Jessica càng trở nên quyết tâm hơn sau khi thăm người dì trong bệnh viện. Dì của Jessica không có con và cô tin rằng dì của mình đã bị các bác sĩ phớt lờ vì không ai yêu cầu họ phải chăm sóc bà tốt hơn.

"Tôi nghĩ rằng có nguy cơ tôi sẽ rơi vào tình huống tương tự nếu tôi không có con. Con cái có thể đóng vai trò bảo hộ khi bạn già đi."

Jessica chia tay David vào tháng 3/2016 và gần như ngay lập tức bắt đầu hẹn hò với người đồng nghiệp, Scott. Scott cũng muốn có con, nhưng sau sáu tháng cố gắng, họ vẫn không có kết quả.

Sau khi đi khám, Scott bị phát hiện có một loạt các vấn đề về khả năng sinh sản.

"Anh ấy phản ứng không tốt trước tin này và gần như sụp đổ. Tôi thì không cảm thấy mình có khả năng động viên anh ấy vượt qua chuyện này," Jessica nói.

"Tôi cũng không thực sự muốn dùng IVF."

Họ chia tay sau Giáng sinh 2016.

Một vị bác sĩ đề nghị Jessica thụ tinh nhân tạo bằng tinh trùng hiến tặng. Jessica thì lại muốn đứa con cô có một người cha chu đáo, vì vậy cô không thích ý tưởng này, nhưng cũng đã thảo luận với một người bạn.

'Cô ấy hỏi, Tại sao cậu lại đi chi 700 bảng cho tinh trùng khi cậu có thể đi xuống Yate's [một quán rượu] và tìm ai đó sẵn lòng cho cậu miễn phí nhỉ?" Jessica kể lại.

"Nhưng tôi không muốn đến quán rượu và quan hệ tình dục không an toàn với người chưa được kiểm tra STD. Tôi cũng không muốn ép một ai đó phải làm cha bất đắc dĩ."

Tuy vậy, cuộc trò chuyện này đã thôi thúc Jessica đăng quảng cáo trên một trang web dành cho các cặp cha mẹ co-parenting (đồng nuôi dưỡng).

Trên đó, Jessica biết một vài cặp đồng tính nam đã kết hôn, nhưng sợ rằng cô sẽ bị lép vế trong vai trò làm mẹ trong mối quan hệ gia đình như thế.

Jessica sau đó quen với một người đàn ông độc thân, cho đến khi họ gặp một rào cản không thể vượt qua - Brexit.

"Anh ta bỏ phiếu rời châu Âu và tôi thì bỏ phiếu ở lại," Jessica nói. "Tôi nói, 'Tôi không thực sự chắc chắn chúng ta có thể làm cha mẹ như thế này.'"

Jessica rời khỏi trang web, vì nó tính phí hàng tháng và xét đến các ứng dụng hẹn hò. Nhưng là một giáo viên, cô lại không muốn đăng ảnh của mình. Rồi cô nghĩ đến Craiglist.

"Tôi không muốn sử dụng trang web hẹn hò hoặc Tinder trong trường hợp một học sinh nhìn thấy hình ảnh của tôi. Còn tôi biết Craigslist có rất nhiều lưu lượng truy cập và nó miễn phí," cô nói.

Và thế là cô đã gõ vài dòng quảng cáo của mình trên chiếc xe buýt đến Oxford Street và đăng nó trong phần cá nhân.

"Chúa ơi, nghe có vẻ hoàn toàn điên rồ khi nhìn lại," Jessica nói.

Cô không đặt ra nhiều yêu cầu cho người cha tương lai của con mình, chỉ có chiều cao, tuổi tác và tình trạng sức khỏe tình dục.

"Tôi chỉ muốn gặp một người tốt và cùng chia sẻ các giá trị sống," cô nói.

Cô nhận được một loạt các câu trả lời, tất nhiên bao gồm một loạt hình ảnh dương vật từ một số tay khiếm nhã.

Một người thì viết rằng anh ta vô cùng muốn có con sau khi người bạn đời trước đó bị sảy thai - một đối tượng có lẽ còn quá nhạy cảm.

Sau đó, cô nhận được một email từ Ross.

"Anh ấy 33 tuổi và cũng sống ở London. Anh ấy nói rằng anh ấy cũng từng trải qua một vài mối quan hệ tồi tệ nhưng anh ấy thích khi trở thành một người chú và giờ cũng muốn có con của riêng mình," Jessica nói.

Họ đồng ý gặp nhau để đi uống tối hôm đó.

"Tôi nghĩ anh ấy trông đẹp trai hơn nhiều so với những tấm ảnh anh ấy gửi," cô nói.

Họ phát hiện ra họ có niềm tin tôn giáo khác nhau nhưng đồng ý muốn có cách tiếp cận hiện đại hơn về vấn đề tôn giáo.

"Chúng tôi đồng ý là có một Thượng Đế yêu thương tất cả và chúng tôi muốn đứa trẻ cảm thấy được thoải mái với bất kỳ đức tin nào hoặc với cả người không có đức tin."

Jessica và Ross đã hôn nhau vào cuối buổi gặp đầu tiên.

"Tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở gần anh ấy," cô nói.

Vài ngày sau họ hẹn ăn tối và sắp xếp để kiểm tra STD. Sau cuộc hẹn hò thứ tư, họ quyết định quan hệ tình dục để xem có hợp về mặt sinh lý hay không.

"Nó thực sự ổn," Jessica nói. "Chúng tôi quyết định bắt đầu cố gắng có thai, và biết rằng nó có thể mất một thời gian."

Nhưng chỉ vài tuần sau đó que thử thai của Jessica hiện hai vạch.

"Tôi phát hiện ra mình có thai khoảng sáu tuần sau khi đăng quảng cáo", Jessica nói. "Khá là ngạc nhiên.Tôi không ngờ nó nhanh như thế. Thậm chí chúng tôi còn chưa có đủ thời gian để đo lượng tinh trùng của Ross".

Họ không ký một hợp đồng cụ thể nhưng cũng đồng ý sẽ không ngủ với ai khác.

"Tôi không muốn gắn nhãn lên mối quan hệ của tôi với Ross," Jessica nói. "Tôi rất vui vì tôi đã có thai nhưng tôi cảnh giác nếu điều đó có thể khiến tôi nghĩ rằng tôi đang yêu anh ấy."

Ross đã có mặt trong suốt thai kỳ và đi cùng Jessica đến các cuộc hẹn ở bệnh viện. Tuy nhiên không phải mọi thứ đều xuôi chèo mát mái.

Họ có xích mích về việc ai sẽ giữ những bức ảnh siêu âm đầu tiên và liệu có nên bỏ tiền ra để tìm hiểu giới tính của em bé hay không.

Tuy nhiên, điều này đã đưa Jessica đến một bất ngờ.

Cô đã đăng quảng cáo tìm một người cha cho con mình chứ không phải một người bạn đời, nhưng những cuộc cãi vã khiến cô nhận ra rằng cô thực sự có tình cảm với Ross.

"Tôi nhận ra việc tức giận với anh ấy làm tôi buồn, vì tôi đã yêu anh ấy."

"Nhưng tôi lo ngại rằng có lẽ anh ấy đang quan tâm và chăm sóc tôi chỉ vì tôi đang mang thai đứa con của anh ấy."

Cả hai nói với bố mẹ của họ rằng Jessica đã có thai, nhưng không tiết lộ họ đã gặp nhau như thế nào.

"Gia đình hai bên của chúng tôi khá ổn. Có thể là vì sẽ có sự xuất hiện của một đứa trẻ nhưng mọi người đều rất chấp nhận và bao dung lẫn nhau," Jessica nói.

Jessica trước đó sống một mình và Ross đã chuyển đến ở cùng hai tháng trước khi cô sinh.

Cô phải mổ vì đứa bé bị nằm ngược và đã phải dành một tuần để hồi phục trong bệnh viện.

"Ross đã ngủ trong một chiếc túi ngủ trên sàn nhà cạnh tôi suốt thời gian đó," Jesicca nói.

Và đứa bé cũng khiến Jessica và Ross "mệt mỏi đến thấu xương".

Tuy nhiên, Jessica nghĩ rằng điều đó chỉ khiến mối quan hệ của họ đã trở nên mạnh mẽ hơn.

"Chúng tôi đang đối phó và vượt qua nó - có thể đó là vì chúng tôi không còn năng lượng để cãi nhau nữa!"

Jessica đang nghỉ thai sản và Ross có thể làm việc ở nhà vài ngày một tuần.

Điều này có nghĩa là cả hai chia sẻ việc chăm sóc đứa bé.

"Thật là tuyệt, vì khi đứa bé bắt đầu trở nên khó chịu, tôi có thể trao cho bố nó và nói 'Của anh này'," Jessica nói.

Và họ vẫn đang khám phá những điều mới mẻ về nhau.

"Hôm trước trong lúc nhắn tin, tôi phát hiện ra anh ấy thích Billie Holiday [một ca sĩ nhạc jazz người Mỹ]," Jessica nói.

"Thật tuyệt vời khi chúng tôi có thời gian bên nhau và chúng tôi luôn ăn tối cùng nhau khi anh ấy đi làm về. Chúng tôi thích ở bên nhau và điều này khiến việc nuôi dạy một đứa trẻ trở nên dễ dàng hơn."

Họ đang suy nghĩ về việc có thêm một đứa nữa.

Jessica thì rất vui vì đã có một cách lập gia đình độc đáo.

"Tôi không hối tiếc về dòng quảng cáo đó. Tôi không nghĩ rằng bạn có thể có được những gì bạn muốn bằng cách kiên nhẫn ngồi chờ và đợi nó rơi ngay vào lòng bạn."

Tên của nhân vật đã được thay đổi.

