Bản quyền hình ảnh Philip Schulte Image caption Đạo diễn nổi tiếng của Trung Quốc, ông Trương Nghệ Mưu (bìa trái), cùng các diễn viên tại một liên hoan phim quốc tế. Phim mới nhất của ông, 'One Second' vừa bị rút khỏi liên hoan Berlin 2019

Bộ phim 'One Second' (Một Giây) của Trương Nghệ Mưu bị rút đột ngột khỏi lịch chiếu để tranh giải Gấu Vàng tại Liên hoan phim Berlin, gây sốc cho dân mạng Trung Quốc.

Trang chính thức của bộ phim chỉ thông báo ngắn trên mạng Weibo của Trung Quốc rằng "One Second không thể được trình chiếu tại Liên hoan điện ảnh quốc tế Berlin vì lý do kỹ thuật. Chúng tôi thành thật xin lỗi."

Hàng trăm người dùng Weibo đã đăng tải các bình luận và đặt câu hỏi về vụ việc.

Họ cho rằng phim đã bị Trung Quốc kiểm duyệt vì nội dung nói về Cách mạng Văn hóa Vô sản, chủ đề vẫn còn cấm kỵ với văn nghệ sỹ Trung Quốc.

Dù chính thức bị cho là giai đoạn 'động loạn' và có sai lầm, Cách mạng Văn hóa (1966-76) được cho là gắn liền với Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Người trốn tù và em gái mồ côi

Phim của Trương Nghệ Mưu dựng lại cảnh một người trốn khỏi nhà tù trong thời Cách mạng Văn hóa và gặp một em bé gái mồ côi.

Cô bé đánh cắp được một đoạn phim tuyên truyền trong đó có đúng một giây đồng hồ ghi lại cảnh mà người trốn tù rất muốn xem.

Bản quyền hình ảnh Fred Lee Image caption Các phim của Trương Nghệ Mưu đều gây tiếng vang ở Trung Quốc và quốc tế. Đạo diễn Trung Quốc trong hình chụp với các diễn viên tại Bắc Kinh trong lần ra mắt phim Shadow

Trương Nghệ Mưu nói đây là câu chuyện ca ngợi sức mạnh của điện ảnh.

Theo Patrick Frater trên trang Variety, nhiều khả năng sự kiểm duyệt của Trung Quốc với phim ảnh tăng lên từ 2018 là lý do phim của Trương Nghệ Mưu bị rút khỏi liên hoan Berlin vào phút chót.

Theo tác giả này, năm ngoái công tác kiểm duyệt được chuyển từ chính phủ sang cho Ban tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản.

"Điều này có nghĩa là việc kiểm soát về ý thức hệ trở nên chặt chẽ hơn."

