Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Lori Loughlin và hai con gái Isabella Rose Giannulli (trái) và Olivia Jade Giannulli (phải)

Kênh truyền hình Hallmark của Mỹ ngưng hợp tác với nữ diễn viên Hollywood, bà Lori Loughlin vì các cáo buộc quanh vụ bà 'chạy trường' cho con.

Ngôi sao của phim 'The Full House' đã diễn trong một số phim nổi tiếng của Hallmark, gồm cả bộ phim When Calls the Heart.

Bà Loughlin cùng gần 50 người nữa bị buộc tội tham gia một vụ 'lừa đảo nhập học' giúp con cái họ vào các trường danh tiếng ở Mỹ.

Đây là vụ án hình sự đang gây chấn động Hollywood.

Hãng mỹ phẩm Sephora và TREsemme cũng ngưng quan hệ làm ăn với con gái bà Loughlin là Olivia Jade Giannulli.

Bà Loughlin nổi tiếng với vai Rebecca Katsopolis trong phim Full House và phần tiếp trên Netflix là Fuller House.

Crown Media Family Networks, chủ của kênh Hallmark ra thông báo:

"Chúng tôi không hợp tác với Lori Loughlin nữa và đã ngưng mọi chương trình sản xuất có liên quan đến nữ diễn viên này trên sóng của Crown Media Family Network."

Con gái bà Loughlin, Olivia Jade, là vlogger chuyên về hàng mỹ phẩm, sắc đẹp và được phong là nhân vật có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.

Vào chiều thứ Năm 14/03, mọi sản phẩm liên quan đến cô gái này đã bị xóa khỏi trang mạng của hệ thống tiệm mỹ phẩm Sephora.

Công ty chuyên về sản phẩm chăm sóc đầu tóc TRESemme cũng tuyên bố chấm dứt ngay quan hệ công việc với Olivia Jade.

Cô gái này hiện chưa lên tiếng trả lời các yêu cầu bình luận sự việc.

Vụ án giả hồ sơ để nhập học trường Ivy League

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Olivia Jade Giannulli và Isabella Rose Giannulli hôn mẹ, Lori Loughlin. Nữ sinh viên USC Olivia tự khoe là cô ham chơi bời tiệc tùng (partying) hơn là học

Tuần qua, tin tức nói Fecility Huffman, ngôi sao phim Desperate Housewives là một trong 40 người bị buộc tội trong vụ gian lận nhập học vào trường danh tiếng của Hoa Kỳ.

Lori Loughlin cũng có tên trong số người bị xử.

Giới chức nói bà Loughlin và chồng, nhà thiết kế Mossimo Giannulli, đã trả 500 nghìn USD để hối lộ nhằm cho hai con gái vào học Đại học Southern California (USC).

Sự lừa đảo ở đây là hai con gái họ được nhận để vào đội đua thuyền của trường dù cả hai chưa bao giờ chơi môn thể thao này.

Năm ngoái, Olivia Jade đã bị phê phán vì thông báo cho các fan rằng cô ham chơi hơn là ham học ở USC.

Vụ án của FBI khám phá ra nhiều vụ gian lận trong tuyển sinh đại học và giả mạo hồ sơ để giúp các học sinh giành được các học bổng thể thao họ không xứng đáng có được.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Lori Loughlin bị xử vì đưa tiền cho nhóm người lo 'chạy trường' để con bà vào trường danh tiếng

Khoản tiền được trả lên tới 6,5 triệu USD, theo cáo trạng.

Chồng bà Lori, ông Mossimo Giannulli cũng phải đối mặt với cáo trạng như vợ và buộc phải đặt căn nhà của họ làm tiền cọc trị giá 1 triệu USD cho tòa.

Yale, Stanford và Georgetown là ba đại học danh tiếng nằm trong số các trường mà nhóm gian lận nhắm đến.

Tuy nhiên, không có gợi ý kiến rằng chính các trường này liên quan đến vụ sai phạm.

Các bị cáo phần lớn là những người giàu có, bao gồm CEO của các công ty lớn.

Theo cáo trạng, diễn viên Fecility đã "đóng góp từ thiện" 15,000 đô la Mỹ để con gái đầu của bà được hưởng lợi từ vụ gian lận.

Bà Fecility Hoffman cũng được sắp xếp tham gia lần hai để làm điều tương tự cho cô con gái sau, nhưng cuối cùng cô đã quyết định không làm vậy.

Bản quyền hình ảnh BBC News Image caption Các trường bị liên quan trong vụ gian lận

Tuần qua, bà Fecility Hoffman phải nộp tiền cọc 250 nghìn USD và trao hộ chiếu cho tòa án để được tại ngoại.

Cũng liên quan đến vụ án, người ta phát hiện ra cả trường hợp thi hộ, mà nhân vật chủ chốt là Mark Riddell, 36 tuổi, người khoe trên mạng là đã tốt nghiệp ĐH Harvard.

Làm giám đốc một trung tâm luyện thi, IMG Academy, ở Bradenton, Florida ông Riddell bị xử vì đã tổ chức các vụ thi lậu hoặc lừa điểm số giúp cho con cái người giàu có.

Trong một vụ việc tháng 7 năm 2018, ông còn trực tiếp đóng giả thí sinh nam, và học cách viết chữ của người đó, để làm bài thi ở Houston.

Người thuê ông là bà Jane Buckingham, 50 tuổi, một CEO trong ngành marketing ở Hollywood.

Con trai bà bị ngã bệnh không dự thi được và Mark Riddell không chỉ đóng giả cậu thanh niên, mà còn trả tiền hối lộ 5000 USD cho người trông thi.

Bản quyền hình ảnh IMG Image caption Mark Riddell mang bài thi về phòng khách sạn để làm và đạt điểm gần tối đa: 35 trên 36

Người này cho Mark Riddell mang bài thi về phòng khách sạn để làm, và ông ta đã đạt điểm gần tối đa: 35 trên 36.