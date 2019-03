Bản quyền hình ảnh Marka Image caption 'Khung cảnh hồ nước tạo cho chùa Trấn Quốc sự hấp dẫn" , theo trang web wanderlust

Chùa chỉ đẹp nếu hài hòa với môi trường xung quanh, dù là nơi đô thị hay núi non, theo một trang web xếp Trấn Quốc vào một trong 10 chùa 'đẹp không thể tả nổi' trên thế giới.

Các chùa to, xây tốn kém nhưng trái cảnh quan xung quanh, thiếu bề dày lịch sử hoặc một ý nghĩa mới cũng không được trang wanderlust.co.uk để ý đến.

Trong bảng xếp hạng năm 2017, trang web này đặt Chùa Trấn Quốc ở Hà Nội, Việt Nam vào vị trí thứ ba trong 10 ngôi chùa "đẹp nhất trên toàn thế giới".

Về ngôi chùa này, trang web viết:

"Nằm trên bán đảo nhỏ, phía Đông của Hồ Tây, Trấn Quốc là ngôi chùa cổ nhất Hà Nội. Nó đã có trên 1500 năm tuổi và gần đây, được bầu chọn là 'ngôi chùa đẹp nhất thế giới (recently voted the most beautiful pagoda in the world).

Khung cảnh hồ nước tạo cho chùa sự hấp dẫn, và khách đến được trao hương để đốt trong các đền nhỏ ở cả khu chùa này. Bạn hãy chú ý đến cây Bồ đề. Nó mọc ra từ một nhánh lấy từ chính cây gốc ở Boh Gaya bên Ấn Độ, nơi mà Đức Phật đã ngồi tu và đạt Giác ngộ."

Image caption Trấn Quốc về đêm lung linh như tranh

Các tài liệu khác cho hay đây là cây Bồ đề chính phủ Ấn Độ tặng cho VNDCCH hồi năm 1959.

Đây không phải là lần đầu tiên một trang web tiếng Anh ca ngợi chùa Trấn Quốc.

Hồi 2016, tờ Daily Mail ở Anh xếp chùa này vào trong số 16 ngôi chùa đẹp nhất thế giới.

10 chùa đẹp nhất thế giới

Trang wanderlust.co.uk nêu ra các ngôi chùa sau mà họ cho là "đẹp khó tả" và nhất thế giới:

1. Đại Nhạn Tháp, Tây An, Trung Quốc: Chùa xây năm 652 để giữ kinh Phật mà Huyền Tăng đem về từ Ấn Độ sau các chuyến thỉnh kinh gian khổ. Ngôi tháp nổi tiếng của chùa xây hoàn toàn bằng gạch ghép vào nhau, không có chất xi măng như thời nay. Chùa được trùng tu sau động đất thời Minh.

2. Lầu Hoàng Hạc, Vũ Hán, Trung Quốc: Nổi tiếng với lầu Hoàng Hạc trong bài thơ của Thôi Hiệu, thời nhà Đường, ngôi chùa 900 tuổi đã trải qua 12 lần trùng tu, xây sửa và đổi chỗ. Năm 1985, chùa được di dời tới địa điểm hiện nay để lấy chỗ cho một cây cầu.

3. Chùa Trấn Quốc, Hà Nội (xem thêm ở trên);

4. Chùa Toji, Kyoto, Nhật Bản: Ngọn tháp chỉ cao 57 mét nhưng đã là tháp chùa cao nhất nước Nhật. Khung cảnh xung quanh tuyệt đẹp, nhất là vào mùa thu. Chùa xây bởi Đại sư Kobo năm 826.

Bản quyền hình ảnh PRASIT CHANSAREEKORN Image caption Chùa Chureito trên nền núi Phú Sĩ, Nhật Bản

5. Đền Đạo Lão (Taoist Temple), ở Cebu, Philippines: Xây xong năm 1972 cho cộng đồng người Hoa tại đây.

6: Chùa tháp trong vườn Kew Gardens, London, Anh Quốc: Hoàn tất năm 1762, và có tên là Great Pagoda, tháp của ngôi chùa này có chiều cao 50 mét và là kiến trúc mang ảnh hưởng Trung Hoa "chính thống" nhất các vua chúa Anh cho xây ở London thời đó. Công trình được thiết kế bởi Sir William Chambers, và các tầng bằng gạch xây theo phong cách Georgian ở Anh. Khách đến thăm có thể trèo 253 bậc lên đỉnh tháp để ngắm cảnh London.

7. Ba ngọn tháp của Sùng Thánh Tự trên núi Thương San, Vân Nam, Trung Quốc. Xây vào thế kỷ 9 và 10 với ba ngọn tháp "đuổi rồng", bảo vệ cho thành phố Đại Lý.

8. Chùa Chureito, Fujiyoshida, Nhật Bản: Xây xong để làm tượng đài hòa bình năm 1963, chùa nằm không xa Tokyo và có nền cảnh là núi Phú Sĩ nổi tiếng.

9: Chùa 'The Pagoda on Skyline Drive', Pennsylvania, Hoa Kỳ: Xây xong năm 1908 trên núi Mount Penn, đây là ngôi chùa hiện đại, có quán ăn, khách sạn và nổi tiếng với quả chuông từ Nhật Bản.

10. Tháp Đài Bắc 101, Đài Loan: Trang wanderlust giải thích dù về mặt kỹ thuật, tháp này không phải là chùa, nhưng có hình dáng khi thiết kế của tháp chùa. Tháp cũng được xây theo nguyên tắc 'tám cạnh' của Phật giáo, hoàn tất năm 2004.

Bản quyền hình ảnh DEA / G. WRIGHT Image caption 'Great Pagoda' trong Kew Gardens ở London, Anh Quốc

