Bản quyền hình ảnh Science Photo Library Image caption Hình vẽ phổ biến trên báo Phương Tây mô tả sự tiến hóa 'từ vượn đến người máy'

Một điều tra dư luận về trí tuệ nhân tạo và tự động hóa ở tám nước châu Âu đem lại kết quả thú vị: nhiều người mong AI làm thay lãnh đạo.

Khảo sát của Center for the Governance of Change đầu 2019 nêu ra các vấn đề như lo ngại liên quan đến làn sóng tự động hóa công nghiệp và vai trò của trí tuệ nhận tạo (Artificial Intelligence) trong quản trị xã hội và nền kinh tế.

Nhưng 1/4 người ở các nước Pháp, Đức, Anh, Ireland, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hà Lan tham gia trả lời câu hỏi lại muốn trí tuệ nhân tạo "ra các quyết định quan trọng về quản trị đất nước" của họ.

'Thay chính khách bằng robot'?

Riêng tại Anh, Đức và Hà Lan, con số này còn cao hơn: 1/3 người được hỏi muốn như vậy.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Bắt tay robot

Theo báo cáo công bố trên trang European Tech Insight 2019, vấn đề của Brexit và nền dân chủ đại diện đang "khiến người ta thất vọng" về hệ thống hiện hành và về các chính khách.

Sự thất vọng này khiến người ta chỉ mong máy móc quyết định thay cho chính trị gia.

Cùng lúc, đa số người được hỏi cho rằng hệ thống giáo dục hiện nay không giúp họ đối phó với các thách thức do công nghệ mới đem lại.

Nhất là trong số những người tốt nghiệp đại học thuộc lứa cũ vì họ đang thấy mất phương hướng trong thị trường lao động.

Nhiều người tin rằng các công ty đang tạo việc làm cho họ sẽ biến mất trong 10 năm tới.

Tuy thế, điều thú vị là người ta không có thái độ thù địch với công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo hay tự động hóa, mà chỉ lo ngại là các ứng dụng mới sẽ được xử lý ra sao.

Nhiều người một mặt mất niềm tin vào chính giới, mặt khác vẫn tin rằng các chính phủ cần có biện pháp gì trước làn sóng tự động hóa và việc dùng trí tuệ nhân tạo.

Quan hệ xã hội thời công nghệ mới cũng là điều người ta quan tâm.

Tới 2/3 người trả lời điều tra lo ngại là trong tương lai, tương tác giữa người với người sẽ xảy ra trên mạng nhiều hơn là ngoài đời.