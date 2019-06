Phòng ngủ nói gì về con người bạn?

Bản quyền hình ảnh BBC Three Image caption Bạn có loại phòng ngủ nào, gọn ghẽ hay bừa bộn, đơn giản hay kiểu cọ?

Nếu có cơ hội, bạn sẽ có tò mò nhìn quanh phòng ngủ của ai đó trước khi hẹn hò với họ? Vâng, đó chính xác là những gì các nhà cung cấp dữ liệu trong loạt bài Bất động sản nóng của BBC Three có cơ hội làm.

Nhưng một chiếc tất bẩn ở vứt đây đó và một tấm poster đầy khẩu hiệu kiểu 'Live Love Smile' trong phòng ngủ, có thực sự cho biết nhiều về con người bạn sắp hẹn hò?

"Điều đó rất quan trọng", Sam Gosling, giáo sư tâm lý học tại Đại học Texas và tác giả của cuốn 'Snoop: What Your Stuff Says About You'. "Nếu tôi gặp bạn trong một thời gian ngắn, tôi chỉ có thể có được một ví dụ về hành vi của bạn.

Trong khi đó nếu tôi được đi vào phòng ngủ của bạn - chốn tích lũy thông tin của nhiều tuần, nhiều tháng hoặc nhiều năm, thường là nơi khó ngụy trang, và có thể là một chỉ báo đáng tin cậy hơn về việc chủ nhân của căn phòng đó sẽ là người như thế nào. "

Qua một nghiên cứu, Sam khám phá ra ba cách mà chúng ta để lại manh mối về bản thân trong một không gian, cố ý hoặc trong vô thức.

Những manh mối đầu tiên là cái mà Sam gọi là "tuyên bố danh tính".

"Đây là những tuyên bố có chủ ý mà chúng ta đưa ra cho người khác biết mình là ai", Sam giải thích. "Có thể bạn sử dụng không gian của mình để nói với ai đó về văn hóa của bạn, hoặc quan điểm chính trị."

Bản quyền hình ảnh BBC Three

Sau đó, có những đồ vật "làm cho chúng ta cảm thấy sao đó hoặc phải suy nghĩ về những điều nhất định nào đó," Sam nói. "Nhiều người giữ vật lưu niệm trong phòng ngủ - những bức ảnh hoặc đồ vật nhắc nhở họ về con người, địa điểm hoặc những thứ quan trọng đối với họ.

Không giống như tuyên bố danh tính, những đồ vật này có mặt vì lợi ích của người ở trong phòng ngủ - chứ không phải vì người khác."

Cách cuối cùng, theo Sam, chúng ta để lại dấu vết về bản chất của mình đến từ "dư lượng hành vi". "Nếu bạn là một người hỗn loạn, tâm trạng không bình an, bạn có thể có một căn phòng bừa bộn," Sam giải thích. "Nếu bạn yêu thích trượt tuyết hoặc vẽ tranh, có thể sẽ có thiết bị trượt tuyết hoặc những thứ liên quan đến nghệ thuật trong không gian của bạn."

Khi phân tích tất cả những manh mối nói về bản chất, hay tính cách của chúng ta, nhiều nhà nhân học như Sam dựa nghiên cứu của họ trên năm đặc điểm quan trọng nhất: cởi mở với trải nghiệm, chu đáo tỉ mỉ, hướng ngoại, dễ chịu và quá nhậy cảm.

"Dĩ nhiên tất cả mọi thứ chúng ta đang nói ở đây chỉ là một sự khái quát, vì sẽ luôn có ngoại lệ," Sam nói.

"Nhưng, trung bình, chẳng hạn, với chu đáo tỉ mỉ, chúng ta thấy những người như thế thường suy nghĩ trước khi họ hành động, có khuynh hướng hoàn thành nhiệm vụ, đúng giờ, đáng tin cậy và thường không gian của họ gọn ghẽ có tổ chức."

Vì vậy, cho dù chỉ là chỗ để ngủ, một trung tâm sáng tạo hay một mớ hỗn độn, chúng tôi đã hỏi Sam, cùng với hai chuyên gia về hành vi con người, để xem những loại phòng ngủ sau đây có thể cho bạn biết gì về người cư ngụ trong phòng.

Người tối giản chánh niệm

Phòng người tối giản ra sao: "Phòng tôi sẽ có một cái giường, một cái bàn cạnh giường ngủ và một cái đèn - vậy thôi", George, 23 tuổi, nói. "Các bức tường đều được sơn màu trắng, treo một bức tranh về Iona, một hòn đảo ngoài khơi bờ biển phía Tây Scotland - và là nơi hạnh phúc của tôi."

Tôi tin rằng phòng ngủ chỉ là nơi để ngủ. Khi tôi vào đó, tôi không muốn có bất kỳ phiền nhiễu nào. Điều đó có nghĩa là trong phòng ấy tôi luôn có thể rơi thẳng vào giấc ngủ."

George có nghĩ rằng căn phòng phản ánh tính cách mình? "Tôi nghĩ vậy - đơn giản, dễ hiểu và không tiềm ẩn những bất ngờ. Trong cuộc sống, tôi có bạn bè để uống rượu cùng, bạn bè để chơi thể thao, bạn bè để hòa nhập. Vì vậy, tôi coi căn hộ của mình như thế này: phòng khách là để thư giãn, nhà bếp là để nấu ăn - và phòng ngủ là để ngủ. "

Bản quyền hình ảnh BBC Three

Phòng này nói gì: Patrick Fagan, một nhà tâm lý học chuyên nghiên cứu hành vi cho biết: "Phòng ngủ tối giản cho thấy một con người có đời sống nội tâm - nghĩa là họ tập trung vào bên trong và không muốn tỏ lộ cảm xúc tích cực ra ngoài". "Chu đáo, tỉ mỉ cũng có thể là một yếu tố, vì muốn giữ cho mọi thứ được tối thiểu, cần phải có kỷ luật."

Nhưng Sam nói rằng tất cả phụ thuộc vào 'thương hiệu' của chủ nghĩa tối giản: "Những người không quan tâm hoặc không bận tâm về việc 'lấp đầy' căn phòng, thường là những người tuân theo tập tục và có suy nghĩ truyền thống hơn. "Nếu sự tối giản được cố tình thiết kế như vậy - như phòng ngủ của Sam - thì "điều đó cho thấy chủ nhân là những người quan tâm đến kiểm soát - sự hỗn loạn sẽ làm phiền họ", ông nói thêm.

Người bảo vệ môi sinh

Phòng người bảo vệ môi sinh ra sao: "Tôi sống trên một chiếc thuyền nhỏ và 'ngóc' ngủ của tôi gồm một chỗ nằm duy nhất, một ngăn kéo, một giá treo nhỏ, hai cái móc, một con gấu bông (suỵt, nói nhỏ thôi) và một đèn bấm dùng pin 12 volt , cũng như một radio có thể sạc bằng năng lượng mặt trời ", Claire, 30 tuổi nói.

"Tôi sơn tường phòng màu xanh đậm nhưng điều này ổn vì phòng nhận được rất nhiều ánh sáng tự nhiên. Không gian có hạn nhưng điều này khiến tôi cân nhắc kỹ hơn. Tôi hiếm khi mua nhầm vì thực sự phải suy nghĩ cẩn thận về nơi đặt món đồ định mua."Tôi thích kỷ luật. Tôi cũng yêu cuộc sống trên thuyền và cố gắng sống theo nguyên tắc tôn trọng môi trường - tôi sử dụng cùng một loại nước trong chai nước nóng của mình trong nhiều tuần, rửa bằng một thanh xà phòng và đã quen việc dùng nước lạnh. "

Bản quyền hình ảnh BBC Three

Phòng này nói gì: "Người này có lẽ có khuynh hướng cấp tiến, với đặc điểm nổi bật là tính tình dễ chịu, nghĩa là họ có thể ân cần, vị tha và không thích đối đầu", Patrick nói. "Mối quan tâm của họ với tương lai của hành tinh có thể gợi ý họ hơi nhậy cảm một chút, trong khi trách nhiệm cần có để chăm sóc môi trường có thể khiến họ là người rất tận tâm."

Nhưng nhà trị liệu tâm lý Emma Azzopardi lại đưa ra một quan điểm khác: "Người này thích có một mục đích cho đời, và có thể muốn cho người khác biết về lý tưởng đó. Họ có thể hơi tự cho là mình hơn người - chẳng hạn, theo cái kiểu 'Tôi ổn, bạn không ổn.' "

Người bừa bộn

Phòng người bề bộn ra sao: "Căn phòng của tôi gần như lúc nào cũng bừa bộn", Ashley, 25. nói. "Tôi không bao giờ dọn giường và mặc dù có sáu ngăn kéo, tủ quần áo và hai kệ cho riêng mình, cuối cùng tôi vẫn ném quần áo bừa bãi trên sàn nhà. Sự bừa bộn liên tục tích tụ, dù đó là thư chưa mở, đống đồ chưa giặt hay đống ly tách chưa rửa."

Nhưng - Ashley nói - có một lý do cho sự bừa bộn. "Tôi thức dậy lúc 4.30 giờ sáng mỗi ngày cho công việc tại sân bay, điều đó có nghĩa là tôi luôn quá mệt mỏi để giữ cho phòng ngủ gọn gàng. Đối với phần còn lại của thời gian, thành thật mà nói, tôi không thể bận tâm để đặt mọi thứ trở lại vị trí của nó. Đáng ngạc nhiên, tôi thực sự khá có tổ chức và thực tế trong các lĩnh vực khác của cuộc sống, như công việc, và tôi thường biết mọi thứ ở đâu trong phòng của mình, ngay cả khi trông nó rất lộn xộn. Vì vậy, có thể có điều gì gọi là một mớ hỗn độn có tổ chức không nhỉ?

Bản quyền hình ảnh BBC Three

Phòng này nói gì: "Thường thì, chúng tôi thấy những người có không gian hỗn loạn, lộn xộn hoặc không sạch sẽ có xu hướng kém tin cậy và ít hướng về công việc hơn", Sam nói. "Vì vậy, có thể họ sẽ đến nơi hẹn muộn hay có thể họ hoàn thành một nửa nhiệm vụ, hay thậm chí không hoàn thành tí nào cả."

Nhưng trong khi điều này có thể cho thấy Ashley không giỏi trong việc theo thời khoá biểu, nó chắc chắn không có nghĩa là bạn ấy thiếu sự đồng cảm. Theo nghiên cứu của Sam, khi mọi người bước vào một phòng ngủ trông giống như một chuồng lợn, họ có thể cho rằng người cư ngụ trong phòng đó hơi khó chịu, ít tử tế, ấm áp hoặc cảm thông.

"Nhưng đó là một kết luận sai lầm dễ nhảy vào", Sam nói. "Vì vậy, nếu bạn có một không gian lộn xộn, mọi người có thể đi đến những giả định sai về tính cách tổng thể của bạn." Nói cách khác, nếu bạn không muốn tạo ấn tượng tiêu cực cho người có triển vọng một ngày nào đó thành khách hàng hay đối tượng hẹn hò, thì nên sống gọn gàng lại."

Phòng người hào nhoáng

Phòng người hào nhoáng có thể thế này: Tôi thích trang hoàng phòng mình bằng những phụ kiện đầy màu sắc chẳng hạn như nhiều hoa, những đồ trang trí sáng bóng, đèn chùm lấp lánh và những cái gối lớn", Linzi, 31 tuổi, nói. "Tôi vẫn yêu bất cứ thứ gì lấp lánh!"

Bản quyền hình ảnh BBC Three

Phòng này nói gì: "Phòng ngủ sạch như gương cho thấy người có sự chu đáo ân cần cao," Sam nói. Trong khi phòng kiểu này trông khá cách điệu, chuyên gia nói rằng nếu nó giống với những hình ảnh trên "Instagram hoặc Pinterest, hoặc trên tường treo những tấm poster thông dụng (như cặp tình nhân hôn nhau trên cây cầu) thì rất có thể chủ nhân căn phòng ít quan tâm đến những ý tưởng và con người mới mẻ và khác lạ. Tạo ra một không gian đẹp, chào đón là một tín hiệu cho thấy ai đó là người hướng ngoại - hầu hết những người hướng ngoại muốn bạn đến thăm và dành thời gian trong không gian của họ."Emma nói thêm rằng một phòng ngủ được trưng bày hoàn hảo có thể cho thấy ra một người chạy theo xu hướng và nghiền dùng Instagram. Nó cũng có thể gợi ý rằng người đó bao quanh mình với những mốt và xu hướng mới nhất để cảm thấy ổn, và để xác nhận rằng những người khác cũng sẽ thấy họ là người ổn". Cô nói thêm:

"Họ có thể nặng về 'tính cách' và thích kiểm soát những gì người khác nhìn thấy về mình, thay vì tỏ lộ con người thật."

Phòng người sáng tạo

Phòng người sáng tạo trông ra sao: "Hầu hết, phòng ngủ của tôi chứa đầy những thứ tôi yêu thích", Tink, 32 nói. Ngoài bộ bàn ghế có thể không phối hợp, phòng có nhiều thứ trang trí, nến, tranh ảnh, những tác phẩm nghệ thuật nhiều mầu sắc, hình chụp, và gối. Phòng có thể khá bừa bộn nhưng nó luôn tạo cho tôi cảm giác ấm cúng. Là một nghệ sĩ, tôi mơ mộng nhiều - ánh sáng tốt và môi trường xung quanh thoải mái giúp tôi thư giãn, trong khi được bao quanh bởi màu sắc và hình ảnh có thể truyền cho tôi cảm hứng sáng tác."

"Tôi cũng dành nhiều thời gian ở các khách sạn khác nhau khi đi công tác, vì vậy điều thực sự quan trọng đối với tôi là cảm giác hoàn toàn "ở nhà" khi tôi ở trong không gian của riêng mình. Hầu hết những vật trang hoàng là thứ tôi đã thu thập hoặc mua trong những chuyến đi của mình. Tôi không thực sự quan tâm đến việc hợp thời trang nhưng tôi thích có bất cứ thứ gì gợi lên những ký ức hay nỗi nhớ mạnh mẽ trong phòng ngủ. Vì vậy, có thể mọi thứ hơi không không hòa hợp nhưng lại làm tôi thấy ấm cúng. Sống chung với nhiều người trong một ngôi nhà cũng có nghĩa phòng riêng là nơi tôi có thể bày đầy tất cả những thứ mình yêu thích. "

Bản quyền hình ảnh BBC Three

Phòng này nói gì:"Người này có thể có khuynh hướng khá cởi mở và ở mức độ thấp hơn, hơi thiếu tổ chức," Patrick nói. "Họ có thể là người tự do, thích phiêu lưu và phóng túng - và có nhiều sở thích khác nhau."

"Họ có xu hướng yêu thích nghệ thuật ở một phạm vi bao quát, thích tìm hiểu những nền văn hóa khác, và có thể là sở hữu chủ của những đồ vật khác lạ", Sam nhận định về người chủ phòng ngủ này. "Một người, ví dụ, có thể làm chủ một đống sách khổng lồ, nhiều sản phẩm nghệ thuật và đồ đạc. Trong một nghiên cứu chúng tôi đã làm, một người có một chiếc đèn ngủ được làm từ chai vodka chứa đầy thuốc Prozac chẳng hạn, có thể nằm vào dạng này."