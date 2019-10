Nhiếp ảnh gia Mỹ, ông Joshua Dudley đã đi trên 100 nghìn dặm qua các tuyến xa lộ của Hoa Kỳ từ 2011 đến 2017.

Ông quyết định không đi nhanh mà dừng chân ở nhiều điểm ven đường để ghi lại những khoảng khắc đáng nhớ với con người là nhân vật chính.

Image caption Barstow, California, 2017. Một gia đình dừng chân bên đường.

Image caption Bãi đỗ xe ở Mill City, Nevada, 2015.

Image caption Lewiston, Idaho, 2015. Bãi rác xe và xe bus.

Image caption Trẻ em bên đường. Điểm gần Bozeman, Montana, 2015.

Image caption Người vô gia cư dưới tuyến xa lộ US Highway 90, New Orleans, Louisiana, 2015.

Image caption Interstate 30 and 35, Dallas, Texas, 2016. Đoạn cầu này chưa hoàn tất.

Image caption Interstate 70, near Salina, Kansas, 2014. Dấu bên đường 'Tôi cần thận'

Image caption Elkview, West Virginia, 2016. Ổ voi trên đường.

Image caption Xa lộ US Highway 80, đoạn giữa Selma và Montgomery, Alabama, 2015. Một đám rước.

Image caption Page, Arizona, 2013. Xe và hai con chó.

Dự án 'Đâu đó bên đường' - Somewhere Along the Line, là chứng tích về xã hội và văn hóa Mỹ thời nay.