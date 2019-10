Image caption Người Việt Nam chờ hành trình đến Anh

Tôi đã sang Vương Quốc Anh 5 lần, và lần nào cũng tiếp xúc với cộng đồng người Việt đang tị nạn tại đó. Tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện khác nhau về hành trình từ Việt Nam sang Anh của người Việt.

Để đến được Vương Quốc Anh thì đó là một sự vô cùng may mắn của người Việt, bởi đó là giữa sự sống và cái chết, giữa thiên đường và địa ngục.

Ngày 24 tháng 10 năm 2019, báo chí Anh và quốc tế đưa tin có 39 người nhập cảnh lậu vào Anh bằng công ten nơ đã bị chết tại khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays( Essex, Anh Quốc).

Ban đầu chỉ xác định có một người Việt Nam là cô Phạm Thị Trà My, 26 tuổi, quê ở Can Lộc, Hà Tĩnh. Nhưng tới nay đã xác định được 25 nạn nhân là người Việt. Và rất có thể tất cả các nạn nhân đều là người Việt.

Sự kiện này đã gây chấn động nước Anh và người Việt khắp nơi trên thế giới. Đêm ngày 25 tháng 10, hàng ngàn người Anh đã thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân.

Cộng đồng người Việt trên các trang mạng xã hội đã bày tỏ nỗi xót thương với những người đồng bào của mình đã thiệt mạng một cách oan ức, đau đớn trên đất khách, quê người.

Trong khi đó nhà cầm quyền cộng sản vẫn im lặng.

Bản quyền hình ảnh Nguyễn Văn Đài Image caption LS Nguyễn Văn Đài với người Việt tại Anh

Mặc dù việc người Việt phải bỏ quê hương, Tổ quốc ra đi để tị nạn chính trị hay mưu cầu cuộc sống hạnh phúc đều do tội lỗi và tội ác của nhà cầm quyền cộng sản gây ra.

Đất nước Việt Nam được Thượng Đế ưu ái ban cho nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng từ dầu khí, tới các loại quặng quí hiếm như: đất hiếm, vonfram, titan, vàng,... Những thứ mà các quốc gia như Nhật Bản, Hàn quốc, Đài Loan, Singapore thèm khát mà không bao giờ có. Tất cả các nguồn tài nguyên thiên đủ cho Việt Nam xây dựng và phát triển thành một cường quốc của châu Á và thế giới.

Nhưng chế độ cộng sản đã khai thác một cách hủy diệt, ô nhiễm môi trường, xuất khẩu thô với giá rẻ, lợi ích thu được chúng chia chác với nhau ăn chơi, mang ra nước ngoài mua nhà cửa.

Thượng Đế cũng cho Việt Nam có một vị trí địa lý tuyệt vời.

Thời tiết, khí hậu cho phép nền nông nghiệp Việt Nam canh tác bốn mùa, với đất đai thổ nhưỡng đa dạng cho các loại cây nông nghiệp, cây công nghiệp khác nhau. Trong khi đó các nước Đông Bắc Á hay Âu Châu chỉ canh tác được một mùa.

Việt Nam có bờ biển dài và có nhiều bãi tắm, phong cảnh đẹp bậc nhất thế giới.

Vị trí chiến lược về chính trị, kinh tế, quân sự đứng hàng đầu thế giới.

Con người Việt Nam cần cù, chịu khó, thông minh.

Việt Nam có 3 trên 4 yếu tố thuận lợi để xây dựng và phát triển kinh tế để trở thành cường quốc là: Tài nguyên thiên nhiên; Vị trí địa lý chiến lược; Con người.

Việt Nam chỉ khác các quốc gia dân chủ, giàu có và thịnh vượng trên thế giới ở thể chế chính trị.

Và chính thể chế chính trị độc đảng cộng sản phi dân chủ đã hủy diệt tất cả các lợi thế, các yếu tố thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước.

Và thể chế chính trị độc đảng cộng sản đã vi phạm nhân quyền, tước đoạt các quyền con người, cai trị nhân dân một cách độc đoán và bất công. Làm cho đất nước nghèo nàn lạc hậu, thế hệ trẻ lớn lên không có tương lai.

Những điều đó đã làm cho hàng triệu người Việt Nam phải rời bỏ tổ quốc ra đi sau 30 tháng 4 năm 1975 và cho tới hiện nay. Để tìm tự do, hàng trăm ngàn người Việt Nam đã bỏ mình trên biển trước đây, và bây giờ là trong công ten nơ.

Trong phần một của bài viết này, tôi xin kể lại những hành trình gian nan mà người Việt phải vượt qua để tới Vương Quốc Anh. Những câu chuyện mà tôi được nghe trực tiếp.

Con đường vào nước Anh gian nan nguy hiểm.

Phần lớn người Việt vào Vương Quốc Anh bằng con đường bất hợp pháp và đầy may rủi.

Con đường vào Anh an toàn nhất (đường VIP) nhưng với chi phí khủng. Để vào được nước Anh từ Pháp hoặc Bỉ bằng con đường này thì người Việt phải chi phí khoảng 15 ngàn Bảng Anh.

Tổ chức đưa người sẽ làm giấy tờ giả, mượn giấy tờ của người khác,... sau đó sẽ thuê người Anh hoặc EU chở bằng xe ô tô, taxi,... vào Anh bằng đường chính thức. Cách này tỷ lệ thành công là 50/50. Nếu bị phát hiện thì bị trục xuất trở lại Pháp và chờ cơ hội khác.

Tổ chức đưa người vào Anh sẽ tìm và thuê những người Anh hoặc các nước EU, thường họ là những người nghiện rượu, ma túy,... và rất cần tiền. Những người được thuê sẽ tập trung ở một địa điểm ở bờ biển nước Pháp, gần tuyến đường hầm sang Anh. Ô tô của họ sẽ được ngụy trang thành những chiếc xe đi câu cá, du lịch, và những người Việt sẽ nằm ở sàn trong rơ móc của những chiếc xe đó, lưới, bạt, dụng cụ câu cá sẽ được che phủ lên trên. Khi đi vào trạm kiểm soát trên đất Anh, những nhân viên an ninh biên phòng của Anh thường ít chú ý đến những chiếc xe này, và những người Việt tới được nước Anh an toàn.

Nếu chẳng may bị an ninh biên giới Anh phát hiện, người chủ xe sẽ chối cãi là những người Việt tự trèo lên khi nào mà họ không biết, có thể những chủ xe sẽ bị xử tù một thời gian. Còn những người Việt bị trục xuất trở lại Pháp và chờ đợi chuyến đi khác.

Tổ chức đưa người cũng thuê những chủ tàu đánh cá người Anh hoặc EU để chở người bằng đường biển. Cách này đôi khi có rủi ro chết người khi bị cảnh sát biển của Anh phát hiện. Có những người chủ tàu sợ bị bắt và bị phạt tù nên ép những người nhập cư lậu nhảy xuống biển. Những người khỏe và biết bơi có cơ may thoát nếu tự bơi vào bờ, nếu không bị cảnh sát bắt và trục xuất trở lại Pháp. Không may thì sẽ bị chết đuối.

Rất nhiều người Việt do không còn tiền, hoặc tiếc tiền mà lựa chọn những cách đi mạo hiểm bằng chính mạng sống của mình. Cách đi này gọi là đi"Cỏ", chi phí khoảng 1,500 Bảng tới 2,000 Bảng.

Tổ chức đưa người sẽ tập kết những người di cư tại những địa điểm mà xe công ten nơ từ các nước EU trở hàng tạm nghỉ trước khi vào Anh. Họ tìm những chỗ ở dưới gầm xe công ten nơ, xe tải để những người Việt có thể nằm hoặc bám vào được. Sau đó những chiếc xe này chở người Việt đi qua đường hầm dưới biển vào Anh. Bằng cách này rất nguy hiểm, nhiều người do ngủ gật, bám không chắc,... bị rơi xuống và bị xe cán chết.

Tổ chức đưa người thuê người mở các công ten nơ ở những bãi tập kết chuẩn bị vào Anh, đưa người Việt di cư lên đó. May mắn thì vào được Anh an toàn, không may bị phát hiện và bị trục xuất trở lại và chờ cơ hội khác. Rủi ro thì bị thiệt mạng khi người mở công ten nơ làm cẩu thả, không mở chỗ để thở.

Đó là những gian nan, nguy hiểm mà người Việt gặp phải trên hành trình đi tìm tự do và mưu cầu hạnh phúc.

Trong phần hai của bài viết, tôi sẽ viết về hành trình trước khi tới được Pháp hoặc Bỉ để tới nước Anh. Và những nguyên nhân khiến người Việt tìm mọi cách để tới Vương Quốc Anh bất chấp những nguy hiểm đến mạng sống của mình.