Image caption Năm nay 68 tuổi, ông Tony Hall vào nghề báo năm 1973, và lãnh đạo BBC trong bảy năm qua

Sau bảy năm lãnh đạo tập đoàn truyền thông BBC, ông Tony Hall sẽ ra đi vào mùa hè 2020.

Ông Tony Hall, người được phong tước quý tộc (Lord Hall of Birkenhead), vừa gửi điện thư cho toàn thể nhân viên BBC hôm 20/01/2020, thông báo về quyết định thôi chức vụ này.

Lord Hall nói đây là quyết định khó khăn, và nếu như nghe theo tiếng gọi "của trái tim" thì ông không bao giờ muốn rời đi. Tuy nhiên, ông muốn BBC có lãnh đạo mới khi bước vào giai đoạn đánh giá hoạt động giữa kỳ của tập đoàn vào năm 2022.

Đến năm 2027, ngân khoản từ phí truyền thông (licence fee) cho BBC sẽ được xem xét.

Chủ tịch tập đoàn BBC, David Clementi cho biết việc tìm người thay ông Tony Hall sẽ "được tiến hành ngay trong mấy tuần tới".

Ông nói thêm rằng BBC "đã may mắn có được Lord Hall, "một nhà lãnh đạo sáng tạo, gợi cảm hứng", và đã điều hành tập đoàn này "với uy tín và niềm đam mê theo các giá trị của BBC".

Bộ trưởng Văn hóa Anh, bà Nicky Morgan cảm ơn Lord Hall về đóng góp của ông Hall cho ngành truyền thông công.

Trong thư gửi các nhân viên BBC, ông Hall nói ông tin rằng ông đã "để lại một đài BBC vững mạnh hơn" so với lúc ông lên nhậm chức.

Chức vụ nhiều thách thức

Năm nay 68 tuổí, ông bắt đầu sự nghiệp báo chí ở phòng tin Belfast, Bắc Ireland, năm 1973.

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Lord Hall và bà Alice Webb, giám đốc BBC Children's cùng Công tước và nữ công tước Cambridge tại đài BBC tháng 11/2018

Năm 34 tuổi, ông trở thành chủ biên chương trình Tin thời sự ở Anh của BBC (Nine O'Clock News) và lên làm giám đốc điều hành BBC News năm 1996.

Sau đó ông có giai đoạn làm giám đốc Nhà hát Royal Opera House, và phó chủ tịch đài Channel 4.

Ông trở lại BBC để lên làm tổng giám đốc BBC năm 2012.

Năm 2010, ông được phong nam tước, thuộc nhóm thành viên Thượng viện Anh phi đảng phái.

Phân tích của biên tập viên về truyền thông của BBC Amol Rajan nói rằng tổng giám đốc BBC là chức vụ "nhiều ưu đãi nhưng cũng rất khó khăn, bị thách thức hàng ngày, mỗi ngày một mạnh hơn, vì biến đổi nhanh của công nghệ".

"Sự ra đi của Nam tước Hall xảy ra vào thời điểm sóng gió cho đài BBC, với các chuyện như tranh cãi về trả lương bình đẳng nam nữ, vấn đề đa dạng, tiền phí truyền hình (TV licence) đang cần các giải pháp."

Gần đây, BBC bị một số nữ nhân viên, người dẫn chương trình nội địa ở Anh kiện ra toà lao động vì "phân biệt đối xử phụ nữ".

Một người dẫn chương trình cho hai kênh tiếng Anh, bà Samira Ahmed vừa thắng kiện BBC và tập đoàn này đã phải bồi thường cho bà vì trả lương thấp hơn nhiều so với tiền trả ông Jeremy Vine cho chương trình tương tự.

Cùng ngày ông Tony Hall tuyên bố ra đi, một phụ nữ khác, bà Sarah Montague xác nhận bà đã nhận khoản tiền bồi thường 400 nghìn bảng Anh (trước thuế) cho nhiều năm "nhận lương không công bằng".

Bà Montague là người dẫn chương trình 'The World At One' cho hay khoản tiền đã được trả năm ngoái.