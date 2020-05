Trên khắp thế giới, loài người đang vật lộn để bỏ qua hàng ngàn năm quy ước xã hội sinh học và tránh chạm vào người khác. Bắt tay có thể là một trong những phong tục khó mất nhất trong thế giới hậu đại dịch nhưng có những lựa chọn thay thế, James Jeffrey viết.

Cái bắt tay khiêm tốn là thói quen cả người tầm thường đến kẻ quan trọng đều có, một biểu hiện của từ lời chào đơn giản giữa những người xa lạ sẽ không bao giờ gặp lại, đến việc thắt chặt các thỏa thuận hàng tỷ đô giữa giới kinh doanh.

Có nhiều ý tưởng khác nhau về nguồn gốc của cái bắt tay.

Nó có thể có nguồn gốc từ Hy Lạp cổ đại như một biểu tượng hòa bình giữa hai người bằng cách cho thấy rằng không ai mang vũ khí. Hoặc cử chỉ bắt tay có thể đã bắt đầu ở Châu Âu thời trung cổ, khi các hiệp sĩ lắc cánh tay người khác trong một nỗ lực để làm lung lay bất kỳ vũ khí ẩn giấu nào.

Những người Quaker được cho là đã phổ biến thói quen bắt tay sau khi họ cho rằng nó mang tính bình đẳng hơn là cúi đầu.

Bắt tay là một "cử chỉ kết nối của con người theo nghĩa đen", một biểu tượng về sự tiến hóa thành những động vật có định hướng xã hội, xúc giác sâu sắc, của loài người Cristine Legare, giáo sư tâm lý học tại Đại học Texas ở Austin nói.

Với lịch sử từ hàng ngàn năm trước, cái bắt tay có thể đã là một thói quen đã có quá lâu trong chúng ta, để có thể dễ dàng bị dừng lại.

Giáo sư Legare nói: "Thực tế chúng ta đã dùng cú va chạm khuỷu tay như một sự thay thế cái bắt tay [trong thời gian đại dịch] cho thấy tầm quan trọng việc chạm vào nhau như thế nào - chúng ta không muốn mất đi kết nối vật lý đó".

Nhu cầu sinh học để chạm và được chạm vào cũng được tìm thấy trong các động vật khác. Vào thập niên 1960, nhà tâm lý học người Mỹ Harry Harlow đã chứng minh sự cảm động và tình cảm quan trọng như thế nào cho sự phát triển của loài khỉ.

Các ví dụ khác từ thế giới động vật bao gồm anh em họ gần nhất của chúng ta: loài tinh tinh thường chạm vào lòng bàn tay, ôm và đôi khi hôn nhau như một hình thức chào hỏi. Hươu cao cổ sử dụng cổ có thể dài tới hai mét để tham gia vào một hành vi gọi là "chạm cổ" - với hươu cao cổ đực quấn cổ với nhau và lắc lư, cọ xát để đánh giá sức mạnh và kích thước của hai bên để thiết lập sự thống trị.

Điều đó cho thấy con người trên khắp thế giới có rất nhiều hình thức chào hỏi để tránh bẫy truyền tải. Nhiều nền văn hóa ôm lấy lòng bàn tay cùng với những ngón tay hướng lên, đi kèm với một cái cúi đầu nhẹ, lời chào truyền thống của người theo đạo Hindu là một trong những cách chào nổi tiếng nhất.

Người Samoa thì có "nháy lông mày" bao gồm việc nhướn mày trong khi nở một nụ cười lớn với người bạn đang chào hỏi.

Ở các quốc gia Hồi giáo, đặt một bàn tay trái tim là một cách chào đón tỏ sự tôn trọng một người mà bạn không quen chạm vào. Và ở Hawaii thì có dấu hiệu shaka Hawaii, được những người chơi lướt sóng Mỹ chấp nhận và phổ biến, được tạo ra bằng cách gấp ba ngón tay giữa xuống và mở rộng ngón tay cái và út, trong khi lắc tay qua lại để nhấn mạnh.

Việc chạm vào nhau không phải luôn luôn được coi là quan trọng.

Trong nửa đầu của Thế kỷ 20, nhiều nhà tâm lý học tin rằng việc thể hiện tình cảm với trẻ em chỉ đơn giản là một cử chỉ thân thương không phục vụ mục đích thực sự - thậm chí còn cảnh báo rằng biểu hiện tình cảm có nguy cơ làm lây lan các bệnh và góp phần gây ra các vấn đề tâm lý cho người lớn.

Trong cuốn sách ''Don't Look, Don't Touch,'' nhà khoa học hành vi Val Curtis của Trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh Luân Đôn nói rằng một lý do có thể khiến bắt tay và hôn lên má được xem là thói quen chào hỏi lâu bền là vì điều đó báo hiệu rằng người bạn đang chào đáng tin cậy đủ để mạo hiểm chia sẻ vi trùng với - do đó lịch sử của các cách chào trở nên thịnh hành hay biến mất tùy thuộc vào mối quan tâm về sức khỏe cộng đồng ở mỗi thời điểm.

Vào thập niên 1920, các bài báo xuất hiện trên Tạp chí Điều dưỡng Hoa Kỳ cảnh báo rằng bàn tay là tác nhân của việc truyền vi khuẩn và khuyến nghị người Mỹ thích nghi với phong tục Trung Quốc vào thời điểm đó, bắt tay chính mình khi chào hỏi một người bạn.

Gần đây đã có nhiều sự phản đối việc bắt tay trước ngày bùng phát virus corona: năm 2015, một bệnh viện UCLA đã thành lập một khu vực không bắt tay trong phòng chăm sóc đặc biệt (chính sách của UCLA chỉ kéo dài sáu tháng).

Trong khi đó, nhiều phụ nữ Hồi giáo trên khắp thế giới đã khước từ những cái bắt tay dựa trên cơ sở tôn giáo.

Nhưng bất chấp sự dè dặt và những phản đối như vậy với tục lệ bắt tay, khi thế kỷ 20 tiến triển, cử chỉ này đã trở thành một biểu tượng gần như phổ biến và không thể chối bỏ của cách chào hỏi chuyên nghiệp.

Các nghiên cứu khoa học về nghi lễ đã xác định là cái bắt tay mạnh mẽ kích hoạt cùng một phần của bộ não xử lý các loại kích thích thưởng khác như thức ăn ngon, đồ uống và thậm chí cả tình dục.

Một tương lai không có bắt tay?

Khi một số tiểu bang ở Mỹ bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa, tương lai của cái bắt tay vẫn không chắc chắn.

"Tôi không nghĩ chúng ta nên bao giờ bắt tay nữa, thành thật mà nói," Bác sĩ Anthony Fauci, thành viên chủ chốt của lực lượng đặc nhiệm coronavirus của Nhà Trắng, nói hồi tháng Tư.

"Ngưng bắt tay không chỉ tốt cho việc ngăn ngừa bệnh dịch do virus corona, nó có thể sẽ làm giảm đáng kể các trường hợp mắc bệnh cúm ở đất nước này."

Giãn cách xã hội có lẽ sẽ là điều được áp dục lâu dài, theo hướng dẫn của chính phủ Hoa Kỳ về việc mở cửa lại đất nước, đặc biệt là đối với những người dễ bị tổn thương như người già và những người mắc bệnh như bệnh phổi, béo phì và tiểu đường.

Điều này có thể làm phát sinh thứ mà Bác sĩ Stuart Wolf, chủ tịch của đơn vị Liên kết về Tích hợp và điều hành Lâm sàng tại Dell Medical, gọi là ''khoa học viễn tưởng Phản địa đàng" nơi xã hội sẽ được chia thành những người có thể chạm và chạm vào, và những người phải bị cô lập.

Điều đó có thể tạo ra hậu quả tâm lý nghiêm trọng, Bác sĩ Stuart Wolf nói.

"Chúng ta đã đặt sự ưu tiên như vậy cho tuổi trẻ và sức sống trong xã hội, và sự phân biệt giả tạo bắt buộc này giữa người già và người ốm yếu và người trẻ và khỏe mạnh có lẽ sẽ làm một số người cảm thấy rất khó khăn."

Sự thôi thúc muốn vươn ra - về mặt thể chất - nằm sâu trong chúng ta. Đó là lý do tại sao một tổng thống Mỹ được ước tính sẽ bắt tay với khoảng 65.000 người mỗi năm.

"Thói quen rất khó bỏ," Elke Weber, giáo sư tâm lý học và các vấn đề công cộng tại Đại học Princeton, người nghiên cứu cách mọi người chấp nhận rủi ro, nói.

"Mặt khác, thói quen và phong tục xã hội có thể và sẽ thay đổi khi xã hội và kinh tế và, trong trường hợp này, bối cảnh y tế thay đổi, như tục bó chân ở Trung Quốc, cũng là một phong tục cổ xưa, chẳng hạn.

Đã có rất nhiều cách chào hỏi không chạm vào nhau. Cúi đầu, ví dụ, là một cách chào được thực hiện rất rộng rãi trên khắp thế giới - và đã được ghi nhận cho ít trường hợp tử vong do vì virus corona ở Thái Lan. Sau đó là vẫy tay, gật đầu, mỉm cười và vô số tín hiệu tay không liên quan đến thể chất.

Nhưng Giáo sư Legare lưu ý rằng một trong những điều trớ trêu tàn khốc của Covid-19 là chính khi con người phải đối mặt với hoàn cảnh căng thẳng là lúc họ cần sự đụng chạm của con người nhất.

"Hãy nghĩ về những cách chúng ta phản ứng khi mọi người đau buồn sau khi chết hoặc điều gì đó tồi tệ đã xảy ra, đó là bằng một cái ôm, hoặc có thể chỉ là ngồi bên cạnh một người và chạm vào vai họ."

Các quy ước vệ sinh hơn như đụng nắm đấm và chạm khuỷu tay không hoàn toàn thỏa đáng cho nhu cầu kết nối của con người.

Bất cứ khi nào sự chạm vào xảy ra, luôn có một ý thức phức tạp nội tâm về cách chúng đi ngược lại với sự thân thiện trực quan, Steven Pinker, Giáo sư Tâm lý học Gia đình Johnstone của Đại học Harvard, lưu ý trong một bài viết cho The Harvard Gazette, trang web tin tức chính thức của trường đại học.

"Điều đó giải thích tại sao, ít nhất là theo kinh nghiệm của tôi, mọi người cười với nhau khi có những cử chỉ này, như để trấn an nhau rằng những màn phô trương hời hợt là những quy ước mới trong một thời gian có bệnh truyền nhiễm và được cung cấp theo tinh thần tình bạn", Giáo sư Pinker nói.

Do công việc của mình trong lĩnh vực y tế công cộng, bao gồm các bệnh truyền nhiễm, Deliana Garcia đã tránh xa những cái bắt tay với hầu hết mọi người. Nhưng một số thói quen khó phá vỡ hơn những thói quen khác.

"Tôi là một người rất thích ôm," bà Garcia nói, lưu ý rằng việc giãn cách xã hội với người mẹ 85 tuổi của mình đặc biệt khó khăn.

"Mẹ là người với tôi thật gần. Tôi chỉ muốn bước đến gần mẹ, vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của mẹ, trao mẹ một nụ hôn và nói con thương mẹ."

Sự thôi thúc mạnh mẽ này va chạm với những lo ngại về việc truyền tải, dẫn đến một ''khiêu vũ vụng về" giữa hai người họ, bà nói.

"Ngay cả khi mẹ đang đến gần, tôi có thể cảm thấy mình ngày càng lo lắng - nếu tôi làm cho mẹ bị bệnh thì sao?" Bà Garcia nói. "Vì vậy, tôi thụt lại, nhưng nếu mẹ bắt đầu di chuyển, tôi đi theo. Tôi cần xúc giác để tự đảm bảo và tôi không thể để mẹ lại gần. Chúng tôi loại bỏ nhau như những cây cột giống hệt nhau trên nam châm."

Giáo sư Weber nói, dù một tương lai mà không có bắt tay hay chạm vào nhau rất khó, nó tốt hơn so với những giải pháp thay thế. "Tôi không nghĩ mọi người phản ứng thái quá vào thời điểm này, hoàn toàn ngược lại."

"Bản năng sinh tồn hay cố gắng để được sống là một động lực cơ bản quan trọng khác của con người. Cách lựa chọn khác là quay trở lại cuộc sống như chúng ta đã biết, và bỏ qua thực tế là một số lượng lớn người già, thừa cân và những người có bệnh đồng mắc sẽ tiếp tục chết vì bị lây nhiễm, cho đến khi chúng ta thiết lập khả năng miễn dịch bầy đàn, điều sẽ mất thời gian đáng kể. "

Nhưng đừng vội từ bỏ cái bắt tay khiêm tốn. Arthur Markman, giáo sư khoa tâm lý học tại Đại học Texas ở Austin nói. Trong khi tránh bệnh là một phần thiết yếu của sự sống còn của con người, việc có một cuộc sống xã hội đầy đủ và phức tạp cũng thiết yếu không kém.

"Có lẽ chúng ta bắt đầu bằng cách tập trung vào việc rửa tay thường xuyên hơn, thuốc khử trùng tay và các chiến lược để tránh chạm vào mặt bạn hơn là từ bỏ cảm ứng hoàn toàn," ông nói.

"Mối quan tâm thực sự là chúng ta sẽ phát triển một bình thường mới trong đó không có sự va chạm thể chất, và vì vậy con người sẽ không còn nhận ra những gì chúng ta đang thiếu bằng cách không có bất kỳ liên hệ xúc giác nào với mọi người trong giao tiếp xã hội."