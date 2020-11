Huyền thoại về Lễ Tạ ơn -Thanksgiving của người Mỹ

Con tàu Mayflower cập bến vào vùng nay là Massachusetts năm 1620 cũng được cho là đã đưa những tín đồ Thanh giáo từ Anh đi tìm tự do và họ là những người tiên khởi của công cuộc kiến thiết mảnh đất sau là nước Mỹ.

Không phải những người Âu đầu tiên

Trên thực tế, những người di dân hành hương (the Pilgrims) trên tàu Mayflower không phải là dân châu Âu 'đầu tiên' đến Tân Thế giới.

Theo trang USA Today, vùng đất sau có tên là New England đã đón người Âu đến từ cuối thế kỷ 15.

Ngay trước khi tàu Mayflower cập bến, tại Maine, và New England đã có người Basque, Anh, Pháp lập làng đánh cá.

Một thuyết thứ nhì nói con tàu sang Mỹ là để tìm tự do tôn giáo.

Trước khi sang lục địa Bắc Mỹ, nhóm người do William Bradford lãnh đạo đã bỏ Anh sang Hà Lan sinh sống và hưởng quyền tự do tôn giáo bên đó.

Nhưng vì không tìm được việc làm ở Hà Lan và lo sợ con em họ bị ảnh hưởng của văn hóa Hà Lan quá tự do, những người Anh này đã mua quyề̉n khai thác thuộc địa từ London Company, và thuê thuyền sang Mỹ.

Bữa tiệc gà Tây hay thịt hươu?

Vẫn bài báo của Eryn Dion trích Edward Winslow, tác giả cuốn 'Mourt's Relation: A Journal of the Pilgrims in Plymouth' nói nhóm người Anh không hề mời thổ dân Wampanoag dự tiệc.