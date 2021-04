Ca sĩ Mỹ Taylor Swift phá kỷ lục xếp hạng của Tứ quái The Beatles

một giờ trước

Trong một diễn biến khác vào thứ Sáu, người đồng hương của Swift là Lil Nas X đã giữ vị trí đầu bảng xếp hạng đĩa đơn trong tuần thứ ba, với ca khúc Montero (Call Me By Your Name, Gọi anh bằng tên em).