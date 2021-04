Thấy gì từ vụ việc chính quyền Sa Pa 'xử lý' Nữ thần Tự do?

Nguyễn Giang

bbcvietnamese.com

16 phút trước

Nguồn hình ảnh, AnSaPa Chụp lại hình ảnh, Bức tượng ở Sa Pa 'sẽ được chuyển thành tượng người đàn ông H'mong' - theo các báo VN hôm 22/04

Tin mới nhất từ Sa Pa, điểm du lịch yêu thích của người Việt Nam và du khách ngoại quốc lâu nay ở Việt Nam là chính quyền đã "xử lý đúng pháp luật" Tượng Nữ thần Tự do.

Người chủ điểm du lịch check-in AnSaPa cho biết ông sẽ chỉnh sửa bức tượng nữ thần tự do theo hướng gần gũi hơn với văn hóa bản địa, cụ thể 'vương miện" của tượng nữ thần sẽ được bỏ đi, thay vào đó là mũ nồi của người đàn ông người H'Mong.

Ngọn đuốc tự do sẽ chuyển thành tấm khiên của người dân tộc thiểu số.

Nhiều ý kiến nhưng căn nguyên của vấn đề là ở đâu?

Ngay từ khi việc nổ ra, cộng đồng mạng Facebook đã có nhiều ý kiến khác nhau.

Có người nói đây rõ ràng là công trình chưa đạt trình độ thẩm mỹ, cần dẹp bỏ, hoặc có ý kiến nhạo rằng ai lại "rước thần Tự do về để chôn sống một nửa thân" như thế.

Có vẻ như biểu tượng Nữ thần Tự do dễ gây dị ứng với một số giới.

Lâu nay đây là hình ảnh bị tuyên truyền ở Việt Nam gắn với Hoa Kỳ, với chủ nghĩa tự do, với di sản thực dân đế quốc.

Một bức nhỏ, của Pháp đặt ở Hà Nội thời thực dân (tượng Bà Đầm Xoè) từng bị kéo đổ năm 1945.

Xét ra, việc có tượng Nữ thần Tự do - như ở Hoa Kỳ, Pháp và ở hàng chục quốc gia trên thế giới, là chuyện đáng ra không có gì phải băn khoăn về văn hóa.

Thứ nhất, đây là tượng Libertas, Nữ thần của người La Mã cổ đại, về gốc gác không liên quan gì đến 'diễn biến hòa bình' hay chủ nghĩa thực dân.

Chiếc vương miện mà bản trên tượng ở Sa Pa sắp bị đổi thành 'mũ đàn ông' là biểu tượng cho các đại dương và lục địa, không phải vương miện gai trên đầu chúa Giê Su của Ki Tô giáo, vốn là tôn giáo sinh sau tôn giáo đa thần của La Mã.

Thứ hai, các biểu tượng tự do này rất phù hợp với Tuyên ngôn của VNDCCH mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc sau Cách mạng Tháng 8/1945.

Vì 'tự do' ở Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ mà Hồ Chí Minh lấy cảm hứng, và vẫn có trong dòng chữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc', cũng đến từ Cách mạng Pháp: Tự do - Bình đẳng - Bác ái.

Cộng hòa Pháp, tự hào với các khẩu hiệu giải phóng xã hội khỏi chuyên chế phong kiến, đã dùng lại biểu tượng Nữ thần Tự do mà người La Mã xây nhằm tôn thờ vĩ nhân của họ như Cicero, Ceasar, để đề cao tự do của nền chính trị công dân.

Cũng chính nước Pháp đã giúp Hoa Kỳ xây bức tượng Nữ thần Tự do ở New York, to gấp nhiều lần bản gốc ở bên sông Sein, Paris.

Kiến trúc sư Gustave Eiffel thiết kết khung thép cho bức tượng Lady Liberty của Mỹ năm 1886.

Nguồn hình ảnh, Thinkstock Chụp lại hình ảnh, Tượng Nữ thần Tự do ở Mỹ

Vẫn Gustave Eiffel là người thiết kế cầu Long Biên - cây cầu Rồng Bay- cho Hà Nội, dù ông không sang Đông Dương để chỉ đạo thực hiện.

Một năm sau Tượng Nữ thần Tự do vươn cao trên đảo Liberty Island, Manhattan, Hoa Kỳ thì bức nhỏ hơn được người Pháp đem sang Hà Nội dự Đấu xảo 1887, rồi để lại.

Có lẽ việc "khai hóa" của thực dân Pháp không thuyết phục được người Nam nên bức tượng này có số phận khá long đong, từng đặt ở trên Tháp Rùa giữ Hồ Gươm, ở Cửa Nam...và năm 1945 thì bị đập.

Phải nói rằng dù chúng ta có ghét chế độ thực dân đế quốc thì cũng phải công nhận các tượng, tượng đài và các công trình kiến trúc Pháp xây ở Việt Nam có thẩm mỹ hơn nhiều công trình sau này.

Từ tượng đài tới các giá trị khác

Tượng đài nói chung, ngoài giá trị trang trí, tạo điểm nhấn cho không gian công cộng, còn chuyển tải thông điệp văn hóa, gồm cả văn hóa chính trị.

Bởi vậy, việc xây tượng hay dỡ bỏ đều gây ra cảm xúc khác hẳn việc...xây một bức tường hay dọn một trụ cầu bê-tông.

Tôi để ý thấy báo Việt Nam gần đây mới "ngỡ ngàng" là tượng Nữ thần Tự do từng có mặt ở Hà Nội, chứng tỏ việc tuyên truyền xóa hẳn trí nhớ chung đi thật hiệu quả.

Khẩu hiệu 'Tự do' sau đó trở thành lá bài trong Chiến tranh Lạnh, đối nghịch với phe XHCN và miền Bắc VN.

Nhưng ngày nay thế giới đã khác, nhiều vấn đề đều được điều chỉnh lại; nhân loại hoà đồng, chia sẻ hơn.

Cùng lúc vẫn còn không ít người ở Việt Nam tiếp tục dị ứng với khái niệm tự do, vì "tự do ngôn luận', 'tự do cá nhân" liên tục bị đặt vào thế đối lập với 'tập thể', với 'tôn ti trật tự'...

Cá nhân tôi nhìn hình đăng trên mạng xã hội thì thấy bức tượng ở Sa Pa chưa đạt, khá thô sơ nhưng cứ để thế cũng chẳng sao.

Du khách nước ngoài không trông đợi các tác phẩm siêu đẳng như Guggenheim Museum ở Sa Pa mà có khi lại thích kiểu mộc mạc miền núi của 'vườn tượng' cá nhân.

Việc vội vàng "bản địa hóa', biến Nữ thần La Mã thành một người đàn ông quả là chuyện nực cười.

Việc cần làm là chủ động du nhập và đồng hóa các biểu tượng bền vững của văn hóa châu Âu mà nay đã thành phổ cập trên thế giới.

Không kể các nước châu Âu, Mỹ Latinh, tượng Nữ thần tự do đã có mặt ở Ấn Độ, Pakistan, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc...

Bạn thử tìm trong Google Search từ khóa 'statues of Liberty' sẽ ra địa chỉ, ảnh của hàng chục điểm có tượng Nữ thần Tự do ở rất nhiều nước.

Riêng Trung Quốc tượng này có ở mấy tỉnh liền, và tại Thâm Quyến thì Nữ thần Tự do đứng trong công viên Window of The World với phiên bản nhiều tượng nổi tiếng thế giới.

Đây là cách làm hơi giống việc xây tượng lạ và vui, thu hút du khách của chủ cơ sở du lịch Sa Pa.

Việc làm của điểm du lịch check-in AnSaPa xét ra là tự phát nhưng không có gì xấu và sai.

Có chăng là Việt Nam đang thiếu hẳn một đường lối xây dựng tượng đài, hoặc các quy định xây các theme parks sao cho phù hợp với trào lưu quốc tế, tránh việc 'tự phát' dựng tượng, rồi cũng 'tự phát' bắt nữ thần phải 'biến thành đàn ông'.