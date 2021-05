Chuyện Bill & Melina Gates: Cuộc ly hôn 'tiền tỷ' hay mối lo 'chồng rửa bát'?

Nguyễn Giang

bbcvietnamese.com

12 phút trước

Nguồn hình ảnh, Getty Images Chụp lại hình ảnh, Bill Gates được Nữ hoàng Anh phong hiệp sĩ danh dự (tước vị cho công dân nước ngoài), ở Điện Buckingham Palace, London năm 2015. Bà Melinda có mặt tại buổi lễ

Sau khi có tin Bill và Melina Gates ly hôn, dư luận quốc tế tập trung vào vai trò làm từ thiện hai người, và đặt câu hỏi về các dự án hàng tỷ USD của họ sẽ ra sao.

Vì điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình y tế quốc tế trong cuộc chiến chống dịch Covid.

Riêng trong cộng đồng mạng Facebook tiếng Việt lại có nhiều sự quan tâm tới chủ đề chồng tỷ phú "yêu thích rửa bát mỗi tối".

Ai đưa đơn ly hôn và những dự án khổng lồ

Trang CNBC nhắc lại là trước khi cầu hôn Melinda, Bill Gates đã viết hẳn ra một danh sách "những điều hay, điều dở" (pro and cons) của hôn nhân.

Khi cưới nhau ở Hawaii năm 1994, Bill Gates đã 38 tuổi, còn Melinda 29.

Công việc ở Microsoft tất nhiên là không ngang nhau, vì Bill Gates là lãnh đạo tập đoàn, còn Melinda là kỹ sư, nhân viên.

Nhưng cặp đôi này đã đi vào các hoạt động từ thiện tầm vóc toàn cầu, và Melinda luôn là người đồng nghiệp bình đẳng với chồng.

Quỹ mang tên hai người đổ tiền vào các vấn đề y tế như chống bại liệt, cải thiện vệ sinh ở châu Phi, phát triển năng lượng sạch.

Gần đây, họ chi nhiều tỷ vào chống Covid.

Càng về những năm vừa qua, bà Melinda càng tỏ ra độc lập, và dùng lại họ thời con gái, cho thêm vào tên thành Melinda French Gates.

Theo Bloomberg hôm đầu tuần, giấy tờ ly hôn đã được gửi lên toà ở King County, với các điều khoản thỏa thuận chia tài sản (separation agreement) không được công bố.

Cũng hãng tin này nói giấy tờ - còn chờ một thẩm phán xem xét sau 90 ngày 'thử thách', ghi tên Melinda là người nộp đơn ly hôn (petitioner), và Bill là người đồng ý vào (joining).

Tuy thế, căn cứ vào những gì xảy ra sau cuộc ly hôn của Jeff Bezos với MacKenzie Scott thì người vợ (cũ) hẳn sẽ nhận được rất nhiều tiền.

Vẫn Bloomberg viết việc chia tài sản của gia đình Gates sẽ khó hơn vụ chia khoản tiền khổng lồ của nhà Bezos vốn nằm trong cổ phiếu Amazon là chính.

Vì tiền của Bill Gates (ước tính 129 tỷ USD) chủ yếu đến từ Microsoft nhưng nay chỉ còn chiếm 20% tài sản vì ông đã chuyển nhiều sang Quỹ Bill & Melinda Gates Foundation.

Ngoài ra, ông còn có công ty Cascade Investment, tiền trong bất động sản, ngành năng lượng, dịch vụ, xuất bản và cả trong các tập đoàn như hỏa xa Canada (Canadian National Railway) và Deere & Co.

Nguồn hình ảnh, Getty Images Chụp lại hình ảnh, Bill Gates và Melinda Gates ở Monte-Carlo năm 2017

Bloomberg trích lời một luật sư chuyên về ly hôn ở San Francisco, bà Monica Mazzei nói câu hỏi là liệu quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation có phải chia đôi hay không, và điều đó còn tùy vào vai trò của hai người đồng chủ tịch trong tổ chức này.

Cho đến nay, họ nói quỹ sẽ không thay đổi và họ sẽ vẫn làm việc cùng nhau.

Bill & Melinda Gates Foundation là quỹ từ thiện lớn nhất nước Mỹ, tính đến cuối 2019 có 43,3 tỷ USD, theo Reuters.

Mọi thay đổi ở quỹ này sẽ có tác động đến rất nhiều dự án lớn trên thế giới.

Xin mở ngoặc là đài BBC cũng nhận được 20 triệu USD năm 2011 từ quỹ này cho hoạt động phát triển giáo dục truyền thông của BBC World Service Trust.

Từ đâu có chuyện "tỷ phú mê rửa bát"?

Theo quan sát của BBC News Tiếng Việt thì mạng xã hội trên thế giới chủ yếu nhắc đến khoản tiền ly hôn của Bill và Melinda.

Ví dụ, kênh Facebook của BBC News tại Anh, sau 15 giờ đăng tin "Bill và Melinda Gates ly hôn" đã nhận được gần 50 nghìn lượt tương tác, và 11 nghìn lời bình.

Một số lời bình tiếc cho 27 năm hôn nhân lý tưởng.

Một số khác viết "thôi đã vứt ra ngoài cửa sổ" (27 years of marriage just went out the windows).

Có cả các ý kiến hoặc nói về chuyện Melinda "đã chán 27 năm" đóng vai phụ, hoặc đùa về cách dùng bàn phím Microsof 'Have they used Control-Alt-Delete'?, 'Can they Restart?'...

Riêng người dùng Facebook Việt Nam lại chú tâm nhiều hơn cả vào chuyện "hai người chồng tỷ phú rửa bát", Bill Gates và Jeff Bezos.

Trên thực tế, đây chỉ là một tin mà các báo tiếng Anh đã đăng hồi 2014 khi Jeff Bezos nói với Business Insider rằng hàng ngày, việc đưa bát đĩa vào máy rửa bát (doing the dishload) ở nhà là việc của ông.

Khi đó, người đàn ông có 95 tỷ USD nói đùa "dọn chén bát là việc sexy vô cùng" ở nhà.

Cùng năm, Bill Gates (vào thời điểm đó có 89 tỷ USD) cũng nói với Reddit Ask Me Anything rằng ông luôn xung phong dọn chén bát sau bữa tối.

Trong cách viết của người Việt Nam có nhiều câu đùa, ví dụ như "vừa biết rửa bát, vừa giàu mà phải phục vụ đến 25 và 27 năm mới được giải phóng. Anh em chúng ta xác định là cả đời cũng không thoát được".

Quang Nguyễn thì đùa: "Trước vợ em bảo bác này chịu khó rửa bát cho vợ lắm."

Ý mà một số bạn nam chia sẻ là "giàu và giỏi như Bill Gates, lại chăm việc mà cũng vẫn không giữ được hôn nhân", nên "người thường thôi khỏi quá cố gắng".

Tuy thế, cũng có nhiều bạn ngạc nhiên, như trên trang Facebook của BBC News Tiếng Việt, Trung Lưu viết:

"Gia đình ông Bill Gates này, trước đây nhiều bài báo khen hạnh phúc lắm cơ mà, nhiều hình chụp ông ấy còn phụ việc nhà, sống giản dị, là gia đình gương mẫu, thế nguồn cơn nào ly dị, hay nhiều bài báo trước đây, viết vì tiền?"

Còn Nam Lê thì chia sẻ: "Tiền nhiều không mua nổi tình."

Nguyễn Ngọc Hoàng bình phẩm: "Thiên tài mà không lẽ quyết định sai? Thôi thì nếu ly hôn là tốt nhất thì... tốt nhất nên ly hôn vậy!"