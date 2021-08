Bushido: Cuốn sách của Inazo Nitobe đã hé lộ linh hồn Nhật cho thế giới

Cuốn 'Bushido: The Soul of Japan' ra mắt lần đầu năm 1900

The Last Samurai (Samurai cuối cùng), bộ phim anh hùng kinh điển của Hollywood, kể lại câu chuyện về Katsumoto, một kiếm sĩ nổi loạn, đã cống hiến cả cuộc đời chiến đấu chống lại những thế lực mà ông cho là làm băng hoại giá trị truyền thống Nhật Bản.

'Bushido: The Soul of Japan ' (Bushido: Linh hồn Nhật Bản), được xuất bản lần đầu tiên năm 1900 và là cuốn sách bán chạy nhất tại thời điểm đó, gần đây được Penguin tái xuất bản.

Trái ngược với sự đón nhận cuồng nhiệt ở ngoài nước, cuốn sách bị chỉ trích rộng rãi ở Nhật rằng nó không chính xác, theo Oleg Benesch, viết trong cuốn sách "Inventing the Way of the Samurai."