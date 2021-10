Trung tâm VASC, dấu ấn sức mạnh văn hóa người Mỹ gốc Việt ở California

Các chi tiết này đã được đưa vào tiến trình thiết kế tòa nhà có tên VASC - Vietnamese American Service Center ( Trung tâm Phục vụ n gười Mỹ g ốc Việt ), công trình xây dựng với phí tổn hơn 50 triệu đôla do quận Santa Clara đài thọ.

Là tòa nhà đầu tiên trên toàn quốc được chính quyền địa phương xây nên từ nền móng để phục vụ người Mỹ gốc Việt, lại do một kiến trúc sư gốc Việt thiết kế, VASC đánh dấu một bước tiến quan trọng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở vùng Vịnh, và là niềm hãnh diện chung cho người Việt khắp nơi.

Tọa lạc tại một trong những trục lộ chính của San Jose, gần Little Saigon, VASC cao 3 tầng, rộng hơn 3,400 mét vuông, là nơi chính quyền địa phương dự trù sẽ cung cấp dịch vụ y tế cho khoảng 3,000 cư dân mỗi năm.

Trung tâm là kết quả một nghiên cứu của quận, do ông Dave Cotese, nguyên giám sát viên quận và nay là thượng nghị sĩ tiểu bang California, thực hiện năm 2011.

Kết quả của nghiên cứu kéo dài một năm cho thấy người Mỹ gốc Việt trong vùng phải đối mặt với những thách thức lớn về sức khỏe và là một cộng đồng không được phục vụ đúng mức (underserved) so với những cộng đồng khác. Nghiên cứu cũng cho thấy cộng đồng Việt có tỷ lệ nghèo cao so với những sắc dân khác, với tỷ lệ bệnh ung thư và tỷ lệ hút thuốc của nam giới cao hơn những nhóm dân khác trong vùng.

Đón chúng tôi hôm 18/10, Bà Betty Dương, giám đốc điều hành trẻ tuổi của VASC, và ông Thắng Đỗ, giám đốc hãng Aedis Architects, còn đội nón và áo an toàn, vì tòa nhà tuy đã xây xong, nhưng những chi tiết cuối cùng vẫn còn đang được hoàn tất.

Bà Betty Dương giải thích lý do của sự chênh lệch trong việc phục vụ:

"Nhưng có lẽ Aedis Architects được chọn vì tôi là người Mỹ gốc Việt, vì một trong những điều kiện quan trọng của quận trong việc tuyển chọn là đội ngũ kiến trúc phải am tường văn hóa Việt Nam, quận dùng chữ 'culturally competent' tức tòa nhà phải có nét đặc thù của văn hóa Việt Nam."

"Một câu hỏi cũng sắc sảo nữa của cộng đồng là: 'Những gì ông kiến trúc sư đang tả là nhắm vào người am hiểu về Việt Nam, nhưng còn những thế hệ sau thì sao? Như thế hệ con tôi, đến đây nó không biết gì về Việt Nam cả, thế thì làm sao để tiếp cận với họ?'"ông Thắng Đỗ kể.

Bài do tác giả thực hiện trong chuyến thăm đến Santa Clara tuần cuối tháng 10/2021. Tác giả là cựu biên tập viên báo Người Việt và BBC News Tiếng Việt tại Bangkok, Thái Lan, hiện bà là cây bút tự do tại Nam California, Hoa Kỳ.