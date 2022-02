Các nước Đông Nam Á dùng sức trâu đều có lễ 'vua lội ruộng đi cày'

Một số nguồn sử liệu về văn hóa nông nghiệp của Trung Quốc cho rằng nước này ghi nhận nghề cày sử dụng bò và trâu có từ thời Chu Văn vương (xem thêm: Swords into Plowshares: A Study of Agricultural Technology and Society in Early China, của Francesca Bray).