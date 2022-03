Giải Oscars: Cái tát của Will Smith nói gì về anh – và về chúng ta

một giờ trước

Will Smith và vợ anh, diễn viên Jada Pinkett Smith tại lễ trao giải Oscars

Trong bộ phim hài truyền hình The Fresh Prince of Bel-Air, "một vụ xô xát nhỏ" cách đây 40 năm đã khiến nhân vật Fresh Prince gặp khó khăn và khiến cậu bé mà Will Smith thủ vai phải chuyển tới sống cùng cô chú ở Bel Air.