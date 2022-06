Cameron Diaz sẽ quay lại phim trường để đóng phim của Jamie Foxx

một giờ trước

Diaz đã đóng trong các phim như There's Something About Mary, Charlie's Angels và The Holiday

Diaz từng đóng pim gì và vì sao cô giải nghệ hồi 2014?

Cameron Diaz hồi 1998 tại buổi chiếu ra mắt phim There's Something About Mary

Cô nổi tiếng với diễn xuất được đề cử giải Golden Globe (Quả cầu Vàng) trong phim hài lãng mạn There's Something About Mary của Ben Stiller, cũng như các phim Thiên thần của Charlie và The Holiday.

Cô đã làm gì trong tám năm qua?

Năm 2016, cô ra mắt cuốn sách thứ hai, mang tên Sách Trường thọ: Khoa học về Lão hóa, Sinh học về Sức mạnh và Đặc ân của Thời gian (The Longevity Book: The Science of Aging, the Biology of Strength, and the Privilege of Time).