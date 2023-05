Mừng vua mới, nhắc lại ba Nữ hoàng và ba kỷ nguyên đặc biệt của nước Anh

một giờ trước

Các nét chính về Nữ hoàng Elizabeth I là bà sống độc thân, trái với thông lệ thời đó rằng nữ vương cũng phải có chồng. Bà nói, "Nước Anh là chồng tôi" (I am married to my country), và chọn ra hai chính sách lớn: