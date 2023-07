Nữ nhà văn Ukraine, Victoria Amelina 'chết vì tên lửa của Nga' bắn vào Kramatorsk tuần trước

54 phút trước

Cuốn sách đầu tiên bằng tiếng Anh " War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War" của Victoria Amelina chuẩn bị ra mắt công chúng.