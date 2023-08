Kinh tế kém khiến Salt Bae phải xóa món thịt bò dát vàng khỏi menu ở London

Nguồn hình ảnh, Instgram/nusr_et Chụp lại hình ảnh, Đầu bếp Nusret Gökçe tức Salt Bae, người Kurd nghèo khó đã làm nên sự nghiệp từ quán thịt nướng ở Thổ Nhĩ Kỳ

Nhà hàng Salt Bae nổi tiếng ở London, do đầu bếp kiêm nhân vật của mạng xã hội Nusret Gökçe lập ra từng đón nhiều nhân vật nổi tiếng phải hạ giá, đổi menu để giữ khách.

Đặc biệt, món thịt bò tomahawk dát vàng lá với giá gần 1.500 bảng Anh, đã bị bỏ trong tháng 7 vừa qua.

Thay vào đó, mục steak vẫn có các món truyền thống Thổ Nhĩ Kỳ, và salad, tất cả đều dưới 40 bảng một suất.

Ví dụ món Beef Carpaccio có giá 35 bảng; Steak Tartare - 40 bảng, và salad đặc biệt Nusr-et Special Salad 23 bảng; Ottoman Salad - 19 bảng.

Ý kiến một nhà báo

Tuần đầu tháng 8, nhà báo David Ellis đã vào ăn thử và chạy tựa một bài trên trang Evening Standard, cho rằng các món thịt bò hạ giá của tiệm Thánh rắc muối, không còn "danh bất hư truyền" mà "dai và nhạt".

Ông thử suất ăn trưa giá 39 bảng và viết cũng có phần được, nếu bạn căm ghét con của bạn.

Ý của nhà báo Anh là nếu mua món đó cho trẻ con thì chúng chỉ "cắm mặt vào nhai" vì thịt dai quá, chứ không thể nào mở miệng cãi cha mẹ. Bài có tựa đề "The £39 Salt Bae lunch reviewed: There are benefits, for instance if you hate your kids".

Từng là tiệm ăn đắt thuộc hàng nhất thủ đô London, nay đồ ăn của họ "chuyển sang bán các món hạng rẻ tiền (on the cheap). David Ellis bị ấn tượng bởi sự lựa chọn nhiều. Ví dụ món khai vị, món chính đề có thể chọn 1 trong 5 món trong menu. Nhưng món "chủ đạo, danh tiếng" là steak thì theo ông là chưa đạt.

Nguồn hình ảnh, Jo Holland/BBC Chụp lại hình ảnh, Một đĩa steak hiện có giá tại Anh từ 20-30 bảng trong các quán không phải là sang nhất - tính theo thời giá tháng 5/2023- hình chỉ có tính minh họa

Ông chê rằng "steak bò nướng quá lửa còn đọng lại vị của sắt (the striploin steak had the iron tang of overcooked beef) như thể vỉ nướng ngấm vào thịt".

Ngành làm đang quá khó khăn

Các báo Anh khác giới thiệu câu chuyện của Salt Bae như một ví dụ ngành ẩm thực tại London cũng đang vật lộn với khó khăn.

Nhà hàng Nusr-Et Steakhouse London đóng ở khu phố sang trọng Knightsbridge từng đón một số nhân vật của giới thể thao, showbiz như David Beckham, Leonardo DiCaprio, Naomi Campbell vào ăn món steak 630 bảng hồi 2021.

Không ít thực khách như Gemma Collins (tham gia series truyền hình The Only Way Is Essex) vẫn tới ăn nhưng sau đó lên báo chê giá quá mắc.

Cũng trong năm 2021, một bộ trưởng Việt Nam, ông Tô Lâm bị dư luận chỉ trích vì "được cho ăn món steak giá 1.450 bảng Anh", trang The Independent khi đó đăng tin. Bài báo nói bộ trưởng từ VN đã ăn tại quán cực đắt tiền sau khi đặt vòng hoa ở mộ Karl Marx, London.

Năm 2018, Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela bị chỉ trích vì ăn trong quán này lúc tới London, khi mà "2/3 dân nước ông gầy đi vì đói", theo các báo Anh.

Nay thì món thịt bò tomahawk bọc vàng lá đã bị bỏ khỏi menu.

Dù chính phủ của thủ tướng Rishi Sunak và Ngân hàng Anh Quốc liên tục tung ra các biện pháp cấp cứu kinh tế, kiềm chế lạm phát, giá sinh hoạt từ nửa năm qua vẫn cao.

Ngành ăn uống ở London gặp khó khăn, với hàng trăm công ty phải phá sản trong năm qua.