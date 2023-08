Truyền thông nhà nước Trung Quốc kêu gọi Bảo tàng Anh trả lại hiện vật

32 phút trước

"Lỗ hổng khổng lồ trong quản lý và bảo vệ an ninh cho các hiện vật văn hóa tại Bảo tàng Anh mà vụ scandal này làm lộ khiến cho lý lẽ được đưa ra rộng rãi lâu nay rằng 'các hiện vật văn hóa nước ngoài được bảo vệ tốt hơn ở Bảo tàng Anh" hoàn toàn suy sụp," bài xã luận viết.

Bộ sưu tập gồm nhiều hiện vật quý như tranh vẽ, tranh in, đồ ngọc, đồ đồng và đồ gốm sứ. Một trong những hiện vật nổi tiếng nhất là bản sao của bức tranh cuốn trên giấy có tên "Lời khuyên răn của Bảo mẫu cho các Cung nữ", một kiệt tác được coi là cột mốc trong lịch sử hội họa Trung Quốc.

"Trả lại hiện vật cho chính chủ," một bình luận được hơn 32.000 like.

"Sao các ông không đi sang Anh mà lấy lại báu vật? Chỉ to mồm trên Weibo ở trong nước thì quá an toàn và đáng xấu hổ," một bình luận được trên 10.000 like viết.