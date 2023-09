Các quán bia, nét đặc trưng của văn hóa Anh đang mất dần

49 phút trước

Ảnh chụp một quán pub, The Crooked House, West Midlands bị kéo đổ vì thay đổi mục đích sử dụng bất động sản đã gây bão trên mạng xã hội ở Anh

Ảnh chụp một quán pub, The Crooked House, West Midlands bị kéo đổ khi người chủ thay đổi mục đích sử dụng mà không có giấy phép đã gây bão trên mạng xã hội.

Mặt khác, hội The Campaign for Pubs cho rằng vì chi phí cao, nhiều chủ pub đã quyết định phá bỏ quán của họ để chuyển thành khách sạn mini hoặc đơn giản là bán đất cho các công ty địa ốc.