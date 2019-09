Britney tái xuất giang hồ

Image caption Album Circus đã bán được hơn 1,3 triệu đĩa từ khi được tung ra thị trường.

Britney Spears đã biểu diễn tại New Orleans để mở màn cho chuyến lưu diễn đầu tiên từ năm năm nay.

Nữ danh ca 27 tuổi đã xuất hiện trong y phục một người chỉ đạo trong màn biểu diễn này gồm có các nghệ sĩ múa rối, nhào lộn và võ sĩ.

Britney Spears đã thể hiện các bài hát trong album mới nhất được đặt tên là Circus cũng như một số bài hát ăn khách nhất của cô.

Nữ danh ca này sẽ biểu diễn tại 31 thành phố khắp Bắc Mỹ trước khi sang Luân Đôn vào tháng Sáu để xuất hiện trong tám buổi tại khán đài O2.

Spears đã được khán giả nhiệt liệt chào đón khi cô ngồi trên một cái vòng treo bằng giây cáp trên trần này từ từ hạ xuống xuống sân khấu.

'Kinh hoàng'

Nhưng ngôi sao sáng này không có trao đổi nhiều với đám đông mà chỉ nói ngắn củn "Thank you, New Orleans", vào cuối show kéo dài gần hai tiếng đồng hồ.

Justin Scarbrough, 16 tuổi cư dân thành phố New Orleans nói "Chúng tôi sung sướng vì chị ấy trở lại sân khấu" và khoe áo thun có hàng chữ: "Tôi ủng hộ Britney Spears."

Trong lúc đó, Lauren Baudoin, 21 tuổi, từ bang Louisiana, đã mô tả show của Britney Spears như là "kinh hoàng".

Từ khi lưu diễn lần trước hồi năm 2004, tên tuổi của Britney Spears xuất hiện nhiều trên trang nhất của các báo vì những rắc rối cá nhân.

Britney đã lấy chồng và ly dị, hạ sinh hai con, và phải chữa trị tại bệnh viện sau khi bị stress nặng.

Nhưng năm ngoái, cô đã tái xuất với khán giả với ngoại hình không khác xưa bao nhiêu cũng như đã lấy lại phong độ cũ.

Album Circus, trong đó có bài hát được ưa chuộng Womanizer, đã bán được hơn 1,3 triệu đĩa từ khi được tung ra thị trường hồi tháng 12 năm ngoái.