'Năng lượng' không phải là năng lượng mới

Image caption Hồ Quỳnh Hương đã có mười năm hoạt động không ngừng nghỉ

Vừa ra mắt album mới có tên Năng lượng, cô ca sĩ Hồ Quỳnh Hương muốn khẳng định mình vẫn đang tràn đầy năng lượng cho sự nghiệp âm nhạc. Đây là album thứ bảy của cô, kể từ album đầu tay "Vào đời" đã phát hành năm 2003.

Có thể nói, ở Hồ Quỳnh Hương hội tụ rất nhiều yếu tố của một ca sĩ giải trí, và trên thực tế, cô đã là một ca sĩ giải trí thành công trong nhiều năm qua. Sự thành công đó được đánh giá dựa trên số lượng fan hâm mộ và mức độ ảnh hưởng của Hương tới khán giả. Sự thành công không phải ngẫu nhiên mà có, nếu tính cả quãng thời gian kể từ khi Hương bắt đầu được khán giả biết tới qua cuộc thi Sao Mai - Tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999, thì Hương đã có mười năm hoạt động không ngừng nghỉ.

Một ngôi sao giải trí đích thực

Ở Việt Nam, lĩnh vực biểu diễn âm nhạc thường được phân chia một cách ngầm định thành hai nhóm: nghệ thuật và giải trí (tôi không muốn dùng từ "thị trường"). Trong đó, những ca sĩ thuộc nhóm giải trí được coi là có ngoại hình tốt và biểu diễn bắt mắt, nhưng giọng hát thì chỉ ở mức vừa phải. Nhưng công bằng mà nói, Hồ Quỳnh Hương có một giọng ca xuất sắc.

Cô cũng là người có duyên với các giải thưởng. Sau giải ca sĩ trẻ triển vọng tại cuộc thi Sao Mai năm 1999, hàng loạt giải thưởng khác đến với cô, từ những cuộc thi tiếng hát chuyên nghiệp (Giọng hát hay sinh viên, Tiếng hát truyền hình Hà Nội, Liên hoan nghệ thuật Bình Nhưỡng), cho tới các giải thưởng do bình chọn (Làn sóng xanh, Mai vàng, Cống hiến). Giải thưởng có thể do may mắn, nhưng giọng hát thì không thể ngụy tạo, một giọng hát dày, vang và có chiều sâu. Những bài hát đầy cá tính của Hà Dũng mà Hương đã hát từ 5, 6 năm trước đến giờ vẫn không thể có người nào trình bày tốt hơn.

Hồ Quỳnh Hương là một ngôi sao giải trí đích thực, không ngại thay đổi hình ảnh, không ngại thử nghiệm hàng loạt phong cách âm nhạc hợp thị hiếu khán giả trẻ (R&B, pop, rock, dance, hip-hop...), không ngại xuất hiện trên báo chí và các phương tiện truyền thông, và thậm chí là cả một vài scandal và những tin đồn không mấy dễ chịu.

Dù Quỳnh Hương không muốn nhưng người ta vẫn không thể không so sánh cô với ca sĩ Mỹ Tâm, không chỉ bởi phong cách âm nhạc, hình ảnh của hai người, mà còn bởi một điều lẽ ra Hồ Quỳnh Hương nên tự hào, đó là có một giai đoạn dài, Mỹ Tâm và Hồ Quỳnh Hương chính là hai nữ ca sĩ giải trí nổi danh nhất tại Việt Nam.

Năng lượng không phải là năng lượng mới

"Năng lượng" là album thứ bảy của Hồ Quỳnh Hương vừa được phát hành vào ngày 11/3, với sự cộng tác của một số nhạc sĩ nước ngoài và những ca khúc "đo ni đóng giày" cho cô. Album có một số ca khúc pop-dance sôi động, và một số bản pop ballad lãng mạn xen kẽ nhau. Phát biểu trên báo chí, Hồ Quỳnh Hương kỳ vọng album này sẽ giúp thể hiện được sức mạnh trong âm nhạc của mình, mong muốn nó sẽ là bước đột phá để tạo ra sự bùng nổ của cô trong năm 2009.

Trong "Năng lượng", với những ca khúc được viết riêng cho mình, Hồ Quỳnh Hương được thể hiện hết những ưu điểm trong giọng hát và phong cách. Tuy nhiên, phong cách và âm nhạc của "Năng lượng" không có gì mới so với xu hướng âm nhạc hiện tại ở Việt Nam, và thậm chí không mới so với nhiều album trước của Hồ Quỳnh Hương.

Phần biên tập và xây dựng phong cách của album cũng có vài điều cần bàn, cách sắp xếp xen kẽ một bài dance sôi động và một bài ballad lãng mạn khiến album bị cắt vụn, cảm xúc của người nghe không được tập trung. Sẽ tốt hơn nếu album chia thành hai phần riêng.

"Năng lượng" chắc hẳn sẽ làm hài lòng tất cả những fan hâm mộ của cô, vì họ sẽ vẫn tìm được hình ảnh quen thuộc của Hồ Quỳnh Hương và họ luôn đón đợi tất cả những sản phẩm mang tên cô. Nhưng có lẽ là chưa đủ với những người đặt nhiều hy vọng vào Quỳnh Hương.

Tôi bắt đầu nghe Hồ Quỳnh Hương hát từ cuộc thi Sao Mai năm 1999. Năm đó, cô gái xứ mỏ Quảng Ninh, ngoại hình rất khác so với bây giờ, đã hát Biển khát của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, cũng đầy khắc khoải và da diết. Rồi cô đoạt giải tài năng trẻ, và được trường Cao đẳng nghệ thuật Quân đội đặc cách nhận thẳng vào trường. Hồ Quỳnh Hương lên Hà Nội học, xuất hiện nhiều trên truyền hình và các chương trình ca nhạc.

Thời điểm đó, Thanh Lam, Mỹ Linh, Trần Thu Hà, Hồng Nhung..., đã là những ca sĩ rất nổi tiếng, âm nhạc khu vực phía Bắc bắt đầu cần thêm những nhân tố mới. Người ta không biết ai sẽ có khả năng thay thế những diva kia trong những năm tới. Hồ Quỳnh Hương dù không phải số 1 nhưng cũng được xếp vào nhóm triển vọng đó.

Những cố gắng không ngừng nghỉ của Hồ Quỳnh Hương đã giúp cô có một vị trí không hề tệ, nhưng hình như nó không giống so với tưởng tượng ban đầu của tôi, khi tôi bắt đầu thấy thích giọng hát của cô. Tôi vẫn cứ cố tưởng tượng, nếu Hồ Quỳnh Hương không hát những ca khúc dễ nghe, không chiều lòng khán giả và thử sức với đủ thể loại, nếu Hồ Quỳnh Hương định hướng con đường âm nhạc của cô theo một cách khác đi.

