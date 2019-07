Hồ Quỳnh Hương chiều lòng nhiều khẩu vị

Image caption Hồ Quỳnh Hương: "Năng lượng cần thiết cho công việc dù là những việc nhỏ nhất."

Sau vài lần trì hoãn, cuối cùng album "Năng lượng" của Hồ Quỳnh Hương (H2Q) cũng đã đến được với người nghe nhạc trong tháng 3 năm 2009. Đây là album mà H2Q nói rằng chị cùng các đồng sự đã dành rất nhiều thời gian (gần hai năm) và công sức để hoàn thành, một album mà chị tâm đắc nhất, đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp ca hát của mình.

Bên cạnh việc phát hành ở Việt Nam, Hồ Quỳnh Hương còn có tham vọng đưa "Năng lượng" đến một số nước ở Đông Á như Hàn Quốc, Trung Quốc và Singapore.

Giải thích về tên album, H2Q thổ lộ, "Cuộc sống đầy những biến động, vui buồn, những thuận lợi và khó khăn, được và mất. Chúng như cơn sóng vây bủa lên con người, đôi khi làm cho người ta thêm sức mạnh, lúc lại lấy đi tinh thần. Vì thế mỗi người cần phải được tiếp thêm năng lượng, cần phải có sức sống, niềm tin và lạc quan. Năng lượng cần thiết cho công việc dù là những việc nhỏ nhất...".

"Năng lượng" gồm 10 bài thì trong đó đã có tới 4 bài cover lại các ca khúc mà ca sĩ Tina Karol (người Ukraine) thể hiện trong album "Show me your love" (2006) gồm "Chàng trai của tôi", "Honey 2", "Hãy nói lời yêu" và "Love of my life". "Chàng trai của tôi" và "Honey 2" là hai bài có tiết tấu nhanh mạnh và nội dung tinh nghịch, tuy nhiên H2Q lại trình bày có phần hơi gượng và sơ cứng. Cũng mang phong cách dance như hai ca khúc vừa nêu, nhưng ở "Hãy nói lời yêu" thì H2Q lại thể hiện tốt hơn hẳn bằng chất giọng chắc khoẻ, lối nhả chữ dứt khoát, rất phù hợp với ca từ.

Tự sáng tác

Thay vì để "Love of my life", ca khúc tiếng Anh duy nhất trong album, ở phần bonus track, và đẩy phiên bản tiếng Việt ("Tình yêu của đời em") lên nằm cùng 9 bài lời Việt khác, thì H2Q lại làm ngược lại, khiến cho bản ballad có giai điệu khá đẹp "Love of my life" bỗng trở nên lạc lõng.

"Năng lượng" giống như một món lẩu thập cẩm, mà theo đó, H2Q muốn chiều lòng nhiều khẩu vị âm nhạc khác nhau. Tuy nhiên điều ấy có thể sẽ phản tác dụng.

Mặc dù đã cố gắng nhưng H2Q phát âm Anh ngữ vẫn chưa thật thanh thoát bởi cách nhấn trọng âm hơi mạnh. Đáng chú ý là phần hoà âm, phối khí và hát bè đệm của 4 ca khúc cover trên, gần như sao chép lại hoàn toàn ý tưởng của album "Show me your love".

H2Q đứng tên làm người sáng tác 2 bài trong "Năng lượng" là "Căn phòng mưa rơi" cùng "Và em chờ anh". Hai bản pop-ballad có ca từ trong sáng, giai điệu có lúc tự sự nhẹ nhàng, có lúc cao trào mãnh liệt, đã giúp H2Q khoe được chất giọng có âm vực rộng, vang và trong. Mặc dù được bù đắp bởi sự ngẫu hứng của âm thanh saxophone, nhưng tiếng trống bass điện tử khá nặng nề trong "Căn phòng mưa rơi" vẫn khiến người nghe khó mà có thể hình dung ra được không gian trữ tình của những giọt nước mưa. "Và em chờ anh" có lẽ là ca khúc dịu dàng nhất, nồng nàn xúc cảm nhất mà H2Q thể hiện ở album này.

Bên cạnh việc viết lời Việt cho toàn bộ các ca khúc ngoại quốc, nữ nhạc sĩ Hương Quỳnh còn góp mặt trong "Năng lượng" với 3 bài hát của riêng chị. Nếu "Mưa tình yêu" mang phong cách pop, có nhịp điệu trẻ trung vui tươi, thì "Ta mãi thuộc về nhau" (H2Q hát cùng Minh Hà) lại là một thể nghiệm pha trộn giữa R&B và pop của Hương Quỳnh nhằm khai thác giọng hát có kỹ thuật khá điêu luyện của H2Q, trong khi "Xin mãi yêu anh" lại là sự kết hợp của dance và hip-hop.

Vẫn mạnh ở pop ballad

Dù cố gắng thử qua các phong cách khác nhau, nhưng thế mạnh của H2Q vẫn không chưa thể ra ngoài các ca khúc pop-ballad, mà "Yêu thương cho anh" (sáng tác của Dario Vetro) là một ví dụ.

Nhạc sĩ người Ý - Dario Vetro cũng là người phụ trách biên tập nhạc cho album. Mặc dù H2Q đã giới thiệu rằng "Năng lượng" là sự kết hợp giữa chất lãng mạn, trữ tình của nhạc Ý với chất Á đông, nhưng người nghe thật khó mà tìm ra được sự kết hợp ấy nằm ở đâu trong album.

Phần hoà âm phối khí của Dario không có gì thật sự nổi bật, khác lạ so với các những gì mà các đồng nghiệp Việt Nam của anh thực hiện vài năm gần đây. Có lẽ mục đích chính mà công ty Diamond Noir (H2Q làm giám đôc) thuê một người nước ngoài làm việc này, là để tăng tính hiệu quả và gây tiếng vang trong việc PR cho sản phẩm.

"Năng lượng" giống như một món lẩu thập cẩm, mà theo đó, H2Q muốn chiều lòng nhiều khẩu vị âm nhạc khác nhau. Tuy nhiên điều ấy có thể sẽ phản tác dụng khi mà nghe xong album, dù đúng là được nạp thêm khá nhiều chất bổ và năng lượng, nhưng người ta không thể lưu giữ lại một điểm nhấn ấn tượng đặc biệt nào về nó.

Có vẻ chiến lược tiếp cận thính giả Đông Á của H2Q không đi đúng hướng, khi mà chị muốn khai thác yếu tố "mới lạ" trong những bản cover lại các ca khúc đã khẳng định chất lượng ở các thị trường này từ trước, đồng thời tố chất nhạc Việt Nam lại không được thể hiện rõ nét trong những ca khúc còn lại.

