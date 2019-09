Michael Jackson sẽ lên đầu bảng

Image caption Lần cuối Michael Jackson có đĩa đứng ở vị trí đầu bảng cách đây đã sáu năm

Michael Jackson sẽ trở thành ca sỹ có album bán chạy nhất ở nước Anh tuần này, sáu năm sau khi album của anh đứng đầu bảng lần cuối trong danh sách album đầu bảng của Anh quốc.

Album ăn khách Number Ones đang trên đường lên vị trí số một sau khi lượng khách mua tăng vọt theo sau cái chết của siêu sao này hôm thứ Năm.

Các vị trí trong bảng xếp hạng sẽ chính thức được công bố trong khoảng từ 1500-1800 GM trên đài BBC Radio 1.

Ngoài ra Jackson có thể cũng sẽ xuất hiện trong danh dách các ca sỹ có đĩa đơn bán chạy trong tuần do các fan tải xuống những bản như Man In The Mirror, Billie Jean và Thriller.

Nhu cầu âm nhạc

Các album của Michael Jackson đã chiếm vị trí cao trong danh sách nhạc tải xuống của iTunes thuộc Apple và album của Jackson đứng đầu bảng tại 13 nước khác nhau.

Ông Gennaro Castaldo từ công ty bán lẻ băng đĩa nhạc HMV nói nhu cầu mua nhạc của Michael Jackson trong những ngày này lớn gấp 80 lần so với trước ngày anh qua đời.

''Đây là điều mà chúng ta thấy mỗi lần có biểu tượng qua đời như Elvis hay John Lennon - người ta thường muốn có liên hệ với nghệ sỹ,'' anh nói.

''Khi có tin Michael Jackson qua đời, rất nhiều người đã tới các cửa hàng của chúng tôi.

''Rất may chúng ta có nhiều đĩa dự trữ vì chúng tôi đang chuẩn bị cho các buổi diễn O2 nhưng chúng tôi không nghĩ lại bán các đĩa của anh vì lý do này.''

Michael Jackson đáng ra sẽ sang London trong tháng Bẩy và diễn 50 buổi tại khu biểu diễn mang tên O2.