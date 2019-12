Phim của Tarantino giành giải tại Mỹ

Image caption Christoph Waltz và Diane Kruger nhận giải thưởng cho phim Inglourious Basterds

Giải thưởng lớn nhất mà bộ phim Inglourious Basterds của đạo diễn Quentin Tarantino đạt được cho tới nay là giải tại buổi lễ trao giải Screen Actors Guild Awards – Giải thưởng của Hiệp hội diễn viên.

Bộ phim về Đại chiến thế giới thứ hai được tặng giải thưởng Diễn xuất xuất sắc nhất cho nhóm diễn viên trong đó có Brad Pitt, Diane Kruger và Christoph Waltz. Giải diễn viên nam xuất sắc nhất và giải thưởng diễn viên nữ xuất sắc nhất rơi vào tay Jeff Bridges trong phim Crazy Heart và Sandra Bullock trong phim The Blind Side. Giải thưởng điện ảnh này được xem như là một chỉ dấu cho những phim có khả năng sẽ thắng tại giải Oscar, được dự trù diễn ra vào ngày 07 tháng 3. Hiệp hội diễn viên điện ảnh - The Screen Actors Guild - tôn vinh một loạt các giải khác cho bộ phim của Tarantino. Basterds Inglourious đánh bại đối thủ là bộ phim Precious, trong khi The Hurt Locker, và bộ phim tình cảm của Anh, An Education, cũng như phim Nine, đã ra về tay trắng, không được giải nào. Nồng nhiệt tán thưởng Nữ diễn viên Sandra Bullock đã được tặng giải thưởng diễn viên nữ xuất sắc với vai người mẹ trong câu chuyện có thật về Michael Oher, người xuất thân từ một gia đình nghèo khó và được một gia đình giàu có nhận làm con nuôi và sau này trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Mỹ. Sandra Bullock nói: "Tôi đã may mắn là tôi muốn diễn tốt hơn, và rằng tôi đã có được cơ hội để làm điều đó." Bridges, năm nay 60 tuổi, đã được các đồng nghiệp có mặt tại buổi diễn đứng dậy vỗ tay tán thưởng cho vai diễn của ông thể hiện một ca sĩ nhạc đồng quê nghiện rượu trong phim Crazy Heart. Diễn viên mới xuất hiện trong năm qua, Mo'Nique, giành giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong vai bà mẹ bạo hành trong phim Precious. Loạt phim truyền hình quanh thời thập niên 1960, Mad Men, đã giải phim truyện truyền hình, trong khi loạt phim Glee giành giải phim hài ngay trong series đầu tiên vừa ra mắt.