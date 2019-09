U2 đứng đầu danh sách nghệ sĩ nhà giàu

Image caption U2 phải hủy diễn tại Glastonbury vì Bono bị đau lưng

Theo Forbes.com, U2 là ban nhạc bán chạy nhất thế giới trong 12 tháng qua, thu về 130 triệu đôla.

Nhóm nhạc người Ireland này tổ chức tour diễn toàn cầu để quảng bá cho album No Line in the Horizon.

Ban nhạc này được xếp hạng là những người hoạt động âm nhạc giàu có nhất mặc dù phải hủy biểu diễn tại Glastonbury do trưởng nhóm Bono bị đau lưng.

Đứng thứ hai danh sách của Forbes là AC/DC với thu nhập 114 triệu đôla và Beyonce Knowles đứng thứ ba với 87 triệu.

Bruce Springsteen đứng thứ tư với thu nhập 70 triệu đôla.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong thời gian gần đây, nữ ca sĩ Britney Spears vẫn chiếm vị trí thứ năm với 64 triệu đôla, còn chồng của Beyonce là Jay-Z giữ vị trí thứ sáu với 63 triệu.

Lady Gaga cũng lọt vào danh sách những ca sĩ có thu nhập cao nhất trong năm, với 62 triệu đôla tính đến tháng 7 năm nay.

Cô ca sĩ trẻ này đang thực hiện chuyến lưu diễn quanh thế giới mang tên Monster Ball.

Madonna cũng chứng tỏ mình vẫn là một trong những nhân vật quan trọng trên sân khấu âm nhạc với vị trí doanh thu thứ 8. Coldplay và Black Eyed Peas cùng giành vị trí số 10.