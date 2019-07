Freeman sẽ đóng phim The Hobbit

Image caption Jackson nói Freeman 'sinh ra là để đóng vai Baggins'

Đạo diễn Peter Jackson tuyên bố diễn viên Anh, Martin Freeman, sẽ đóng vai Bilbo Baggins trong hai tập The Hobbit, là phần đầu của bộ Lord of the Rings (Chúa tể những chiếc nhẫn).

Trong tuyên bố, Jackson nói “đối với chúng tôi từ trước tới nay chỉ có một nhân vật Bilbo Baggins”.

Jackson nói thêm rằng Freeman, 39 tuổi, là người “thông minh, hài hước, dũng cảm và thường gây ngạc nhiên - đúng như Bilbo”.

Trong khi đó, vợ Jackson là Fran Walsh, được biết đã nói với một đài phát thanh rằng việc quay phim có thể chuyển sang Anh do có tranh chấp nghiệp đoàn tại New Zealand.

Dàn diễn viên lùn

Jackson nói ông “hết sức tự hào” khi công bố Freeman đóng vai chính trong phim về những người lùn Hobbit.

Jackson nói “Trong sự nghiệp, có vài lần bạn gặp một diễn viên mà bạn biết chắc là người đó sinh ra để đóng một vai nhất định, và đó là trường hợp khi tôi gặp Martin”.

Image caption Richard Armitage, Aidan Turner, Rob Kazinsky và Graham McTavish sẽ xuất hiện trong phim Hobbit

Diễn viên có tiếng khác của Anh là Richard Armitage, 39 tuổi, sẽ đóng vai Thorin Oakenshield, là lãnh đạo của những người lùn Hobbit.

Các nhân vật lùn khác sẽ do John Callen, Stephen Hunter, Mark Hadlow và Peter Hambleton thủ vai.

Hai tập phim này dự kiến sẽ được đưa ra trình chiếu vào tháng 12/2012 và 12/2013.

Như với ba tập phim Lord of the Rings, bộ phim này khi trước đã được lên kế hoạch quay tại quê nhà New Zealand của Peter Jackson.

Tuy nhiên, hãng Warner Bros cho biết tranh chấp hiện nay về tiền lương với các nghiệp đoàn diễn viên “buộc chúng tôi lần đầu tiên phải cân nhắc các địa điểm quay phim khác”.