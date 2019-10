Phim đồng giới nữ giành Cành Cọ Vàng

Image caption Diễn xuất của hai nữ tài tử Adele Exarchopoulos và Lea Seydoux được khen ngợi

Blue is the Warmest Colour (tạm dịch Sắc Xanh là Màu Ấm nhất), câu chuyện tình nồng thắm của hai phụ nữ Pháp trẻ tuổi, đã giành Cành Cọ Vàng cho phim hay nhất tại Liên hoan phim Cannes năm nay.

Phim này đã thu hút sự chú ý của công chúng với những cảnh tình ái mạnh bạo cũng như diễn xuất tài tình của các nữ tài tử Adele Exarchopoulos và Lea Seydoux.

Tài tử Hollywood cựu trào Bruce Dern được trao giải nam diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim Nebraska.

Minh tinh người Pháp Berenice Bejo, vốn được biết đến từ bộ phim câm The Artist, được vinh danh là nữ diễn viên xuất sắc với vai diễn trong The Past (Quá khứ).

Có 20 tác phẩm tham gia dự tranh tài và các giải thưởng đã được công bố tại lễ bế mạc Liên hoan phim hôm Chủ nhật ngày 26/5.

Cảnh sex lộ liễu

Trong phim Blue is the Warmest Colour có độ dài ba tiếng, Exarchopoulos vào vai một thiếu nữ 15 tuổi nảy sinh tình cảm với một người phụ nữ đàn chị do Seydoux thủ vai.

Do Abdellatif Kechiche đạo diễn, bộ phim đã nhận được những lời nhận xét hiếm hoi ở Cannes. Nhật báo The Guardian của Anh đã mô tả phim là ‘sử thi mà gần gũi’.

Tuy nhiên cũng có nhà phê bình bị sốc. Tạp chí Variety nhận xét trong phim có những cảnh ‘bùng nổ nhất về tình dục đồng giới nữ’.

Còn The Hollywood Reporter thì đánh giá thì ‘bộ phim có tác động mãnh liệt’ này sẽ làm khán giả ‘cau mày’ vì nó vượt qua lằn ranh ‘giữa diễn xuất và thực tế’.

Một số người đã đặt vấn đề liệu các cảnh tình dục trong phim có quá lộ liễu đối với một tác phẩm đạt giải cao nhất hay không.

Image caption Amat Escalante gây bất ngờ khi giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất

Tuy nhiên đạo diễn Steven Speilberg, chủ tịch hội đồng giám khảo ở Cannes năm nay, phát biểu với báo giới rằng: “Tôi nghĩ bộ phim này đưa ra một thông điệp rất mạnh mẽ, một thông điệp rất tích cực.”

Trong một động thái khác thường, Speilberg đã trao giải cho hai nữ diễn viên chính và đạo diễn của phim.

Trong phát biểu nhận giải, đạo diễn Abdellatif Kechiche nói: “Tôi muốn dành bộ phim này cho giới trẻ tuyệt vời của nước Pháp, những người mà tôi đã gặp mặt trong khoảng thời gian dài khi tôi làm bộ phim này.”

“Những thanh niên này đã dạy cho tôi rất nhiều về tinh thần tự do và tinh thần chung sống,” ông nói thêm.

Blue is the Warmest Colour đã khiến cho anh em nhà Coen đến từ Mỹ tuột mất cơ hội một lần nữa giành Cành Cọ Vàng mà họ đã từng giành được hồi năm 1991 với tác phẩm Barton Fink.

Các giải thưởng khác

Bộ phim tranh giải của họ năm nay, Inside Llewyn Davis, đã giành Giải thưởng Lớn, tương đương với giải Nhì của Liên hoan phim. Bộ phim mô tả cuộc sống bình dân ở New York vào những năm 1960.

Giải nam diễn viên xuất sắc nhất đánh dấu việc tài tử gạo cội Bruce Dern lại trở thành tâm điểm của giới phê bình.

Năm nay 76 tuổi, Dern nổi tiếng nhất với các vai diễn trong những phim vào những năm 1970 như Coming Home, The Cowboys và The Great Gatsby.

Image caption Các minh tinh từ khắp nơi trên thế giới đã hội tụ về Cannes

Ông chiến thắng ở Cannes năm nay với vai diễn một người cha lớn tuổi, nghiện rượu trên đường đi nhận giải xổ số trong phim Nebraska do Alexander Payne đạo diễn.

Giải nữ diễn viên xuất sắc nhất dành cho Berenice Bejo đã chứng tỏ rằng khả năng diễn xuất tuyệt vời của cô trong The Aritst không phải là hiện tượng nhất thời.

The Past là một câu chuyện gia đình do đạo diễn Iran Asghar Farhadi dàn dựng. Đây là phần tiếp theo của tác phẩm A Separation của ông vốn từng được đề cử giải Oscar hồi năm 2011.

Đạo diễn người Mexico Amat Escalante là một lựa chọn bất ngờ ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất với tác phẩm Heli, một câu chuyện đầy bạo lực về cuộc chiến chống may túy ở đất nước này.

Bộ phim A Touch of Sin của đạo diễn Trung Quốc Giả Chương Kha được vinh danh ở hạng mục Kịch bản hay nhất. Tác phẩm đào sâu vào tình trạng tham nhũng tràn lan ở đất nước này.

Giải thưởng của Ban giám khảo, giải quan trọng thứ ba của Liên hoan phim, đã thuộc về Like Father, Like Song – câu chuyện về hai gia đình phát hiện ra con trai 6 tuổi của họ đã bị hoán chỗ khi sinh do Hirokazu Koreda của Nhật làm đạo diễn.