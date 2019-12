Tiểu thuyết gia Tom Clancy qua đời

Image caption Nhiều sách của Clancy đã được dựng thành phim

Tác giả nhiều truyện trinh thám gián điệp nổi tiếng Tom Clancy vừa qua đời ở tuổi 66, theo thông cáo từ nhà xuất bản Penguin.

Nhiều sách của ông được liệt vào hàng best-seller. Tiểu thuyết thứ 17, Command Authority, chuẩn bị ra mắt vào tháng 12 tới.

Nhân vật chính trong một số tiểu thuyết là chuyên viên phân tích của CIA Jack Ryan, và nhiều cuốn được dựng thành phim truyện khá thành công.

Clancy, người từng làm công việc bán bảo hiểm, qua đời hôm thứ Ba 1/10 tại một bệnh viện gần nhà ông ở Maryland.

Tom Weldon, giám đốc điều hành nhà xuất bản Penguin của Anh quốc nói "Tom Clancy đã thay đổi trông đợi của độc giả dành cho các cuốn tiểu thuyết trinh thám".

"Hàng triệu người hâm mộ ông ở Anh và trên khắp thế giới sẽ vô cùng thương tiếc ông."

The Hunt for Red October (Cuộc săn lùng tháng Mười đỏ - 1984), vốn được viết trong những lúc rảnh rỗi, là tiểu thuyết đầu tay của Clancy và được bán trên 5 triệu bản.

Cố tổng thống Mỹ Ronald Reagan sinh thời gọi đây là "cuốn truyện hoàn hảo", giúp tăng thành công cho tiểu thuyết này.

Nó cũng được dựng thành phim năm 1990, với tài tử Alec Baldwin đóng vai Ryan và Sir Sean Connery đóng vai thuyền trưởng tàu ngầm Soviet Marko Ramius.

Diễn viên nổi tiếng Harrison Ford sau đó cũng thủ vai Ryan trong các phim Patriot Games và Clear and Present Danger, trong khi Ben Affleck đóng vai này trong phim The Sum of All Fears năm 2002.

Trung bình mỗi năm Tom Clancy viết một tiểu thuyết, và ông thuộc vào diện tiểu thuyết gia giàu có nhất thế giới.

Năm 2002 ông đứng thứ 10 trong danh sách 100 nhân vật nổi tiếng của tạp chí Forbes với tài sản ước tính 47,8 triệu đôla.

Không chỉ là tiểu thuyết gia thành công, ông còn tham gia lĩnh vực trò chơi điện tử.

Trong những năm 1990, Clancy thành lập công ty Red Storm Entertainment chuyên phát triển trò chơi dựa trên tiểu thuyết của ông. Công ty này sau được Ubisoft mua lại.

Các trò chơi thành công nhất là Splinter Cell, Ghost Recon và Rainbow Six.