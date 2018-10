Giữa đêm 17 rạng sáng 18/10 tôi mở smartphone xem tin tức và chợt thấy hàng tin nóng "Mẹ Nấm Được Phóng Thích Và Trên Đường Sang Mỹ".

Bản quyền hình ảnh US State Department Image caption Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump tại lễ trao giải Phụ nữ Quả cảm 2017

Rồi tôi thấy hình ảnh bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được đoàn tụ với hai cháu nhỏ trên máy bay trên đường đi Texas, làm tôi rưng rưng cảm động.

Vốn thường chỉ chú ý đến các tin tức kinh tế tài chính và những con số khô khan, tôi không ngờ mình có thể xúc động đến thế.

Giọt nước mắt chân thành có lẽ phải cho ra từ nhiều ngày kính phục người đàn bà tranh đấu này, nhất là các bồi hồi mong đợi từ ngày xem phim "Mẹ Vắng Nhà" về trường hợp Mẹ Nấm trong tù từ nhiều tháng ngày, bỏ lại hai đứa con bơ vơ ở nhà chờ Mẹ về, dù có bà ngoại chăm sóc thay hàng ngày - cũng lại thêm một bà mẹ có tuổi cô đơn nhẫn nhục, chịu đựng vì mong ước tự do dân chủ của con gái mình trong lao tù.

Thôi thì cứ để những giọt nước mắt đó của một người đàn ông già khó trào ra dễ dàng , trong phút vui mừng cảm động của một hoàn cảnh "rất người", rất thật !

Xin chào mừng Mẹ Nấm cùng hai con đến với bến bờ tự do trong một hành trình mới của kiếp người, dù bà có thể chen lẫn chút ngậm ngùi phải đi vào kiếp tha hương lưu đày của một chiến sĩ dân chủ như một số người khác?

Nhưng cùng tin Mẹ Nấm này, tôi lại cũng muốn vinh danh một người đàn bà im lặng quả cảm khác, dù đó là một người rất nổi tiếng: bà Melania Trump.

Bà là phu nhân của Tổng thống đương nhiệm Hoa Kỳ, người chiếm các "headlines" trên truyền hình và báo chí mỗi ngày.

Bà Melania cũng liên hệ đến, tuy trong im lặng và gián tiếp, trường hợp Mẹ Nấm.

Cách đây nhiều tháng trước chuyến đi của Tổng thống Donald Trump sang Việt Nam vào tháng 11/2017 để dự hội nghị APEC và chính thức thăm Việt Nam lần đầu, bà Melania đã trao giải thưởng nhân quyền vắng mặt cho Mẹ Nấm (vắng mặt) trong một buổi lễ ở Toà Bạch Ốc.

Bản quyền hình ảnh Mạng lưới blogger VN Image caption Mẹ Nấm cùng gia đình và những người ủng hộ tại sân bay Houston hôm 17/10 giờ địa phương

Rồi trong chuyến du hành 11 ngày nổi tiếng đó sang Á châu của ông Trump, bà Melania đã đi cùng chồng trong chặng đầu công du sang Trung Quốc, với nhiều hình ảnh tin tức tất nhiên được truyền hình đầy đủ.

Nhưng bất ngờ lớn nhất cho tôi lúc theo dõi các bản tin của phái đoàn Mỹ sang Đà Nẵng rồi chính thức ra thăm Hà Nội, là tin bà Melania không đi cùng ông Trump nữa mà ở lại Trung Quốc ít ngày rồi quay về Mỹ, để trên đường về ghé thăm một căn cứ quân sự Hoa Kỳ.

Bất ngờ vì theo nghi lễ, bà Melania được kỳ vọng lúc đó sẽ tiếp tục đi Việt Nam vì có rất nhiều nguyên thủ quốc gia cùng các phu nhân hay phu quân đến Đà Nẵng tham dự kỳ hội nghị quan trọng APEC.

Bản quyền hình ảnh JIM WATSON/Getty Images Image caption Tổng thống Trump phát biểu tại Hội nghị APEC hôm 10/11 ở Đà Nẵng nhưng phu nhân Melania không sang Việt Nam dịp đó

Nhưng sau đó dò hỏi các tin tức trong vòng bán chính thức của giới lân cận, bà Melania sau khi trao giải nhân quyền cho Mẹ Nấm đã không muốn có mặt ở Việt Nam vì biết TT Trump do lý do ngoại giao chính trị sẽ không đề cập đến vấn đề nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam (đã làm nhiều người thất vọng) là nước chủ nhà, đừng nói gì chuyện trực tiếp can thiệp để đòi thả Mẹ Nấm và số đông hàng trăm các 'tù nhân lương tâm' khác.

Theo nguồn tin này, bà khó có thể vui vẻ bên yến tiệc đãi đằng của nước chủ nhà khi còn đông những người tranh đấu như Mẹ Nấm trong lao tù.

Bên cạnh ông chồng luôn sôi nổi tuyên bố trên các kênh truyền thông hàng ngày, nét mặt đẹp có phần lạnh lùng nhưng lại chứa đựng sự im lặng quả cảm tranh đấu cho quyền tự do con người của bà Melania, người đến từ quốc gia cựu cộng sản Slovenia, đã làm tôi âm thầm quí mến và kính phục.

Mới đây nhất trên TV và báo chí lại um xùm các tin đồn về đời sống cá nhân cũ của ông Trump, lần này thì bà Melania nổi tiếng với câu tuyên bố chính thức:

"Tôi yêu ông Trump và bỏ ngoài tai các chuyện đàm tiếu không quan trọng, vì tôi còn nhiều chuyện có ý nghĩa phải làm."

Bà lại cho tôi lần nữa niềm kính phục cá nhân.

Nhưng tin trong đêm về Mẹ Nấm được thả mới làm tôi nghĩ lại câu chuyện ít người biết trên của bà Melania để vinh danh bà một cách xứng đáng hơn qua truyền thông.

Tôi thầm mong có ngày gần đây bà Melania sẽ gặp Mẹ Nấm, và chúng ta được dịp vinh danh cả hai người đàn bà đáng kính phục đó.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả Đỗ Quang Huy, hiện sống tại Orlando, Florida.

