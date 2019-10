Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Sulli trong hình chụp tháng 2/2019. Cái chết của cô gái đã gây chấn động dư luận Hàn Quốc và thế giới

Cái chết của cô gái trẻ xinh đẹp của làng K-Pop Sulli, (Choi Jin-ri), nghi là do tự tử do trầm cảm, cho thấy sự tàn nhẫn của mạng xã hội và cách chúng ta sống nhiều mặt.

Trở lại Mỹ, tôi tất bật chúi đầu vào núi công việc. Buổi tối, khi đã tạm ổn, tôi lướt qua các dòng tin và cảm thấy trạnh lòng khi đọc về Sulli, khi nghĩ về những người Việt nổi tiếng (celeb) khác đang bị trầm cảm mà không thể thể hiện.

Sulli sống gần như ngược lại cách nhìn cổ điển của xã hội Hàn Quốc. Cô thả rông ngực trên instagram, nhận hàng tấn gạch đá do dám đi ngược lại truyền thống. Cô gọi tên các ông lớn trong giải trí. Cô ủng hộ phá thai, nhận thêm hàng ngàn câu chửi. Thậm chí, cô có luôn một đêm "Hater comments" dành cho các lời bình luận ghét do cô không làm giống các K-pop celeb khác.

Mặc vậy, cô vẫn sống cứng cỏi. Cô vẫn chụp hình vui vẻ hạnh phúc trên Instagram, và cô không thể hiện sự yếu đuối cho đến khi cô tự tử. Thực tế, cô đã phải chịu đựng một thời gian dài. Cô đã rất cô đơn nhưng vẫn phải giả vờ vui vẻ.

Đã bao lần chúng ta nhận vô vàn gạch đá, những lời comment "tàn nhẫn" hay chửi bới vì chúng ta không suy nghĩ giống như phần lớn đám đông (mà chưa hẳn đã đúng).

Bao lần chúng ta mất bạn vì những comment ngu ngốc hay quá khích?

Tôi làm trong ngành chăm sóc sức khoẻ, có thể tạm coi là ngành ít bị tai tiếng và scandal nhất do không có "thả rông" hay "giật người yêu, khoe hàng hiệu".

Vậy mà, thỉnh thoảng tôi còn bị hàng chục comment cực kỳ ghét, "góp ý", mắng chửi tôi cho đã giận, trong khi chưa hề đọc kỹ bài tôi viết.

Nhiều nhân vật nổi tiếng khác còn khổ hơn tôi.

Có cô bạn kia làm trong showbiz, luôn cười như hoa trên các post, tham gia đủ thứ hoạt động tình nguyện, có bao người vây xung quanh. Nhưng đêm về, cô chỉ có một mình, cảm giác cô đơn đến "muốn tự tử". Dù vậy, cô vẫn check Facebook và Instagram nửa đêm để xem thiên hạ đang nghĩ gì về mình.

Có anh bạn kia cũng làm trong ngành sức khoẻ, mặc dù không thường post bài, nhưng anh hay chăm chỉ post hình tập thể dục, khám bệnh, hay đi hội thảo lãnh chứng nhận.

Và anh chú ý những comment, dù là nhỏ nhặt nhất để xem có ai ném đá anh không. Đôi khi bị ném đá, anh vẫn cười tươi và tiếp tục post bài. Thực tế, anh bị trầm cảm khá nặng.

Một cặp vợ chồng diễn viên hài khác mà tôi rất thần tượng trong nhiều năm vừa ly lị. Trước khi chia tay hai ngày, hai anh chị vẫn post hình bên nhau tình tứ, hạnh phúc cùng các con quây quần bên mâm cơm trong căn nhà sang trọng.

Hỏi ra thì anh nói rằng "không muốn mất hình tượng trong lòng người hâm mộ" nên phải liên tục post các hình ảnh hạnh phúc sang chảnh.

Trầm cảm do mạng xã hội là rất thực. Có nhiều lý do nhưng phần lớn là do chúng ta sống nhiều mặt. Chúng ta muốn cho mọi người thấy là chúng ta hạnh phúc, thành công, hay giàu có thế nào.

Thực tế chỉ có chúng ta, hay Sulli, biết mình có hạnh phúc và thành công hay không.

Sẽ có người khuyên bạn nên bỏ mạng xã hội để không bị thiên hạ ném đá. Tuy nhiên, đó không phải là giải pháp vì mạng xã hội, cũng như cuộc đời, có những câu chuyện đẹp, những bài viết hay, mà chúng ta nên học hỏi và chia sẻ.

Câu hỏi nay là bạn có bị trầm cảm do mạng xã hội?

Bài viết đã đăng trên trang Facebook cá nhân của tác giả, bác sỹ Mỹ gốc Việt ở California.